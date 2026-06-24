Con el objetivo de ayudar a la comunidad latina a descubrir, organizar y compartir aquellas historias que han marcado sus vidas, Irlanda Ruíz llevará a cabo una serie gratuita y bilingüe de talleres que llevan por nombre “Historias que dejan huella: lo que quiero dejar escrito”.

Ruíz es abogada, escritora y defensora de la discapacidad en Carolina del Norte. Actualmente, lidera el proyecto Voces que Transforman Charlotte, una antología en la cual da voz a 15 miembros de la comunidad latina para que compartan sus historias a través de una antología. Además, es editora del libro “Ecos de Fortaleza: historias de sobrevivientes de cáncer”, donde compiló experiencias conmovedoras de latinas de Charlotte.

¿Qué esperar del curso y quiénes pueden participar?

Esta es la tercera edición del taller, posible gracias a una subvención otorgada a través de Culture Blocks. El enfoque principal es enseñar a los participantes cómo contar una historia significativa de sus vidas y presentarla de manera clara ante diferentes audiencias.

“Nosotros básicamente enseñamos el storytelling, el como tú puedes contar tu historia o algún tipo de historia que te ha importado porque tuvo una transformación en ti.Cada persona decide por qué quiere estar y la historia que quiere contar. Nos queremos enfocar en la parte orgánica de contar una historia para la audiencia que pudiera escucharla, ya sea que demos un sermón en la iglesia, una conferencia, hablar con entrevistadoras, entre otras”, dijo Irlanda a La Noticia.

Añadió: “Aunque trabajamos la parte de escritura, porque escribir ayuda a organizar las ideas y preparar la historia, el enfoque principal está en cómo contar una historia ante una audiencia y cómo cada persona puede utilizar esa historia de la manera que le resulte más conveniente: en su vida personal, en espacios comunitarios, en oportunidades profesionales o simplemente como una forma de preservar su memoria. Una frase que resume el propósito del programa es: ‘Las personas no recuerdan tu resumé. Recuerdan tu historia’”.

Para participar no es necesario tener experiencia en escritura ni en hablar en público. La serie está dirigida principalmente a mayores de 16 años. Los menores deberán asistir acompañados por un adulto, ya que durante las sesiones podrían abordarse temas sensibles relacionados con experiencias personalesñ

¿Cuándo y dónde serán los talleres?

La serie de talleres “Historias que dejan huella: lo que quiero dejar escrito” se llevará a cabo en la University City Regional Library, ubicada en: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262. Las clases serán los viernes 10, 17, 24 y 31 de julio, así como 7 y 14 de agosto. Todas las sesiones se realizarán de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

La participación es gratuita, pero el cupo está limitado a 20 personas, por lo que se recomienda registrarse con anticipación. Los interesados pueden asistir a varias sesiones o participar en toda la serie para desarrollar su historia con mayor profundidad.

Para inscribirte, visita el siguiente enlace o envía tu nombre e información de contacto al 704-900-1670 e indica a cuáles clases puede asistir.