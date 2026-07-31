Mientras organizaciones comunitarias siguen pidiendo explicaciones sobre el operativo migratorio realizado en Wilson Creek que dejó a 13 detenidos, las familias ahora enfrentan las consecuencias. Una de ellas es la de Argenis Eduardo Torres Rosales, un venezolano de Hickory que permanece bajo custodia en Folkston ICE Processing Center, en Georgia.

Familia de latino detenido cuestiona operativo de ICE

Wendy Rosales, tía de Argenis, contó a La Noticia que la familia suele visitar el área recreativa de Wilson Creek para pasar tiempo juntos y disfrutar de la naturaleza. La mañana del 26 de julio el venezolano esperaba que no fuera la excepción. Argenis iba con varios amigos cuando fueron detenidos por oficiales de la Oficina del Alguacil de Caldwell.

Explicó que Wilson Creek es un lugar frecuentado por familias latinas y que era común ver patrullas del alguacil supervisando que se cumplieran las normas del parque, como el uso de chalecos salvavidas por parte de los niños o la prohibición de consumir alcohol. Sin embargo, ese día a su sobrino y amigos les sorprendió la presencia de agentes del Servicio Forestal y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Ellos apenas estaban entrando al río y el alguacil le pidió su licencia. Él mostró su licencia y registro al sheriff, ambos vigentes y al día; él es muy responsable con eso... El alguacil se la entregó al oficial de inmigración y este le dijo que se tiene que bajar del carro porque no cuenta con un estatus legal en el país”, describió Wenddy.

Para la familia, el despliegue fue una operación cuidadosamente organizada. “Fue como una emboscada, porque era imposible que sin la ayuda de los sheriff, ellos hubieran llegado a esa montaña. Además, estaban en una zona en donde no había manera de salir; es una calle en la que solo pasan dos carros, cada uno en su vía. Yo pienso que fue algo bien racial porque saben que la mayoría de las personas que van allí son latinas”, afirmó.

“Mi sobrino no tiene récord criminal”

El 28 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió una declaración a WSOC-TV comunicando que el operativo que resultó en 13 arrestos fue de inmigrantes en situación irregular. Según la agencia federal, varios de los detenidos tenían antecedentes penales, incluidos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y reingreso ilegal al país.

Wendy Rosales asegura que su sobrino no tiene antecedentes penales y que ingresó al país mediante el programa de parole humanitario para venezolanos. Cuando ese beneficio fue cancelado en mayo del 2025, presentó una solicitud de asilo junto con su esposa e hija.

“Están diciendo que todas las personas que estaban allí eran criminales, pero mi sobrino no tiene récord criminal en este país, ni aquí, ni en Venezuela. Él entró legalmente; que el parole humanitario lo hayan quitado es otra cosa, pero aun así tenía su solicitud de asilo”, comentó.

Antes de establecerse en Carolina del Norte, Argenis ya había intentado viajar a Estados Unidos en otras ocasiones. Según relató su tía, contaba con una visa de turismo y realizaba visitas al país. Sin embargo, en 2015, durante su tercer ingreso, fue devuelto a Venezuela y las autoridades le indicaron que debía esperar cinco años antes de volver a solicitar entrada. Esperó ocho años antes de reingresar al país en el 2023 por medio del parole humanitarios.

El costo de la defensa migratoria preocupa a sus familiares

Desde su detención, Argenis ha logrado comunicarse con sus familiares desde Folkston ICE Processing Center, donde se encuentra actualmente. Según su tía, ya cuenta con representación legal y mantiene reuniones con su abogado para preparar su defensa.

Mientras tanto, la familia enfrenta otra preocupación: el costo del proceso. Por ello creó una campaña en GoFundMe para reunir dinero que permita cubrir los honorarios legales. Para apoyar a esta familia, visita el siguiente enlace.