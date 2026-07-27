Este 24 de julio se cumplió un mes del doblete sísmico que sacudió Venezuela. Hasta la fecha, el balance oficial supera los 5,300 fallecidos, 16,740 heridos. Adicionalmente, 17,907 perdieron sus viviendas y todas sus pertenencias, mientras organizaciones locales continúan reportando entre 17,000 y 50,000 desaparecidos.

A un mes de la tragedia, las necesidades humanitarias continúan creciendo. Por eso, La Noticia te presenta varias formas para continuar ayudando desde la distancia.

Ayuda para niños en Venezuela Durante más de 10 años, el Programa VIDA ha apoyado a cientos de niños con condiciones médicas y en situaciones de pobreza extrema en Caracas y La Guaira. Tras los terremotos, su labor se amplió para atender a más de 3,000 niños heridos, en orfandad o con padres lesionados. La organización recauda fondos para comprar medicinas, alimentos y enviar ayuda. Cómo puedes colaborar: Donando vía Zelle a 980-208-2042

Por Venmo al @ ProgVida

Contacta al 980-208-2042 (María Fernanda Machado) para más información sobre la entrega de productos o formas de ayudar si se trata a través de una organización o fundación.

Cómo salvar a una mascota en Venezuela

Desde hace 22 años, la Red de Apoyo Canino trabaja por el rescate y bienestar de los animales en Venezuela. Tras los terremotos, la organización concentró todos sus esfuerzos en la emergencia y ha rescatado a más de 2,000 perros y gatos que quedaron heridos, atrapados o separados de sus familias. Además, activó un banco de alimentos, atención veterinaria y una red de hogares temporales para seguir atendiendo a los animales afectados.

Puedes enviar tu donación en Reddeapoyocanino.org.

Campaña para ayudar a venezolanos

La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) mantiene activa una campaña de recaudación de fondos para brindar apoyo a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. La iniciativa continúa enfocada en respaldar esfuerzos locales y atender casos de personas en situación vulnerable que perdieron sus viviendas o requieren ayuda urgente tras la emergencia.

Para apoyar esta campaña, puedes donar a través del siguiente enlace.

La Casa de la Cultura por Venezuela

La organización de Charlotte, la Casa de la Cultura mantiene una iniciativa solidaria para recaudar fondos en apoyo a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. A través de las donaciones recibidas, la organización ha podido atender necesidades urgentes como alimentos, pañales, productos de higiene y otros insumos para comunidades vulnerables y hospitales. Puede apoyar esta iniciativa visitando el siguiente enlace.