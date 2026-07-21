Si busca apoyo para su familia o quiere aprovechar recursos gratuitos disponibles en la comunidad, esta semana habrá varias jornadas en Charlotte y sus alrededores donde podrá recibir alimentos, ropa para adultos y niños, frutas y verduras frescas, artículos para bebés e incluso atención médica sin costo. Consulte la cartelera del 21 al 29 de julio de La Noticia y conozca fechas, horarios y lugares para acceder a estos servicios.
Ropa gratuita para adultos y niños
Embrace All Latino Voices invita a una jornada de donación de ropa gratuita, donde proporcionarán prendas en buen estado tanto para hombres, mujeres y niños de todas las edades. Piden llevar bolsas reciclables.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 10:30 a.m.
- Lugar: Embrace All Latino Voices
- Dirección: 7508 E Independence Blvd Suite 101, Charlotte, NC 28227
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 24 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 27 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: New Beginnings Community Life Center
- Dirección: 5232 Margaret Wallace Road, Matthews, NC 28105
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 29 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Atrium Behavioral Health
- Dirección: 501 Billingsley Rd., Charlotte, NC 28211
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 22 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Elevation Church-Matthews
- Dirección: 11416 E Independence Blvd Ste n, Matthews, NC 28105
- Fecha: miércoles 29 de julio
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 23 de julio
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 26 de julio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción: en el siguiente enlace.