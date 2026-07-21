Si busca qué hacer en Charlotte esta semana, encontrará una amplia variedad de actividades para toda la familia y de aprendizaje. Habrá talleres para emprendedores, clases gratuitas, cine al aire libre, jornadas de inscripción escolar y otros eventos organizados por instituciones y organizaciones comunitarias en Charlotte y sus alrededores.
Seminario: Seguros comerciales para pequeños negocios
En este seminario organizado por Prospera, descubrirá cómo proteger su negocio ante riesgos comunes con el respaldo adecuado. Aprenderá a tomar decisiones informadas para operar con mayor tranquilidad y seguridad.
- Fecha: martes 21 de julio
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Prospera Office Charlotte
- Dirección: 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Iron Man”
- Fecha: jueves 23 de julio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 23 de julio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Taller: Domina las finanzas de tu negocio
La Coalición Latinoamericana junto con PNC llevará a cabo un taller dirigido a emprendedores en el cual enseñarán cómo entender mejor las finanzas de los negocios, cómo entender los estados financieros esenciales y tomar decisiones inteligentes.
- Fecha: jueves 23 de julio
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Festival Brasileño Campestre
Este evento, organizado por Hope Arraiá en colaboración con Mulheres Brilhantes, invita a la comunidad a celebrar la cultura brasileña con una noche llena de música, comida tradicional, diversión y convivencia. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar, vestir atuendos campestres y compartir junto a la comunidad una experiencia llena de alegría y tradición.
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Dirección: 14220 Eastfield Rd, Huntersville, NC 28078
Taller de escritura y abanicos artesanales
Obra Collective llevará a cabo una experiencia que combina la escritura reflexiva con la creación artística. Los participantes realizarán una reflexión guiada y elaborarán un abanico artesanal como símbolo de respiración, intención, movimiento y renovación. El taller está abierto a personas de todos los niveles interesadas en explorar su creatividad o dedicar un momento al bienestar personal.
- Fecha: sábado 25 de julio
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: OBRA Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 27 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 30 de julio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 27 de julio
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Evento de inscripción de CMS
El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará una jornada de inscripción para ayudar a las familias a matricular a sus estudiantes para el próximo año escolar. El equipo de Student Placement brindará asistencia personalizada, orientación paso a paso sobre el proceso de inscripción y responderá preguntas para facilitar el registro.
- Fecha: martes 28 de julio
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p. m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: martes 28 de julio
- Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p. m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital, tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: martes 28 de julio
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.