Si busca qué hacer en Charlotte esta semana, encontrará una amplia variedad de actividades para toda la familia y de aprendizaje. Habrá talleres para emprendedores, clases gratuitas, cine al aire libre, jornadas de inscripción escolar y otros eventos organizados por instituciones y organizaciones comunitarias en Charlotte y sus alrededores.

Seminario: Seguros comerciales para pequeños negocios En este seminario organizado por Prospera, descubrirá cómo proteger su negocio ante riesgos comunes con el respaldo adecuado. Aprenderá a tomar decisiones informadas para operar con mayor tranquilidad y seguridad. Fecha : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Prospera Office Charlotte

: Prospera Office Charlotte Dirección : 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Iron Man” Fecha : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Taller: Domina las finanzas de tu negocio La Coalición Latinoamericana junto con PNC llevará a cabo un taller dirigido a emprendedores en el cual enseñarán cómo entender mejor las finanzas de los negocios, cómo entender los estados financieros esenciales y tomar decisiones inteligentes. Fecha : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace

Festival Brasileño Campestre Este evento, organizado por Hope Arraiá en colaboración con Mulheres Brilhantes, invita a la comunidad a celebrar la cultura brasileña con una noche llena de música, comida tradicional, diversión y convivencia. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar, vestir atuendos campestres y compartir junto a la comunidad una experiencia llena de alegría y tradición. Fecha : sábado 25 de julio

: sábado 25 de julio Hora : 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Dirección: 14220 Eastfield Rd, Huntersville, NC 28078

Taller de escritura y abanicos artesanales Obra Collective llevará a cabo una experiencia que combina la escritura reflexiva con la creación artística. Los participantes realizarán una reflexión guiada y elaborarán un abanico artesanal como símbolo de respiración, intención, movimiento y renovación. El taller está abierto a personas de todos los niveles interesadas en explorar su creatividad o dedicar un momento al bienestar personal. Fecha : sábado 25 de julio

: sábado 25 de julio Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : OBRA Collective

: OBRA Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 30 de julio

: jueves 30 de julio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Evento de inscripción de CMS El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará una jornada de inscripción para ayudar a las familias a matricular a sus estudiantes para el próximo año escolar. El equipo de Student Placement brindará asistencia personalizada, orientación paso a paso sobre el proceso de inscripción y responderá preguntas para facilitar el registro. Fecha : martes 28 de julio

: martes 28 de julio Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p. m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p. m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : martes 28 de julio

: martes 28 de julio Hora : 1:00 p.m. a 5:00 p. m.

: 1:00 p.m. a 5:00 p. m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216