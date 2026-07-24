En respuesta a la creciente necesidad de atención en salud mental y a la prevención de la violencia entre jóvenes, la Oficina de Prevención de Violencia (OVP) del Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, ofrece acceso gratuito a Talkspace, una plataforma de terapia en línea enfocado en adolescentes de 13 a 17 años.

Apoyo emocional para la prevención de la violencia

Según explicó Jessica Montana, Supervisora del Programa de Resiliencia en las Comunidades después de Estrés y Trauma (ReCAST) a La Noticia, esta es una forma “interrumpir el camino a la violencia desde edad temprana y desde el punto de vista de la prevención y el cuidado a la salud mental”.

“Desafortunadamente, los jóvenes a veces no sienten que tienen una plataforma donde expresarse. Entonces esta es una manera para ellos entender mejor sus emociones, manejarlas y expresarse con un terapeuta. Contarán con una persona que le pueda ayudar a procesar las cosas de diferente manera y prevenir a que el joven saque sus emociones de manera violenta. Es una de interrumpir el camino a la violencia desde edad temprana”, dijo.

Esta alianza entre el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg y Talkspace, una empresa que se dedica a brindar salud mental en línea, espera brindar apoyo a miles de adolescentes en más de 100 idiomas y aunque está disponible para todas las personas. Los jóvenes entre 13 a 17 años que vivan en Charlotte, Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville podrán usar este servicio gratis en sus dos modalidades.

“Tienen dos opciones. Una es para aprender sobre sus emociones, sobre la ansiedad, depresión y técnicos para mejorar sus emociones o sentirse mejor y la otra parte es que, si quieren, pueden recibir terapia gratis, ya que la plataforma los conecta con este recurso. Les van a hacer muchas preguntas, sobre sus sentimientos, intereses y el idioma que hablan, esto es, para darle la información personalizada que ellos necesitan y a un profesional que atienda estas necesidades”, dijo Montana.

Terapia en español y personalizada para adolescentes

Agregó que Talkspace ha sido adaptado localmente para que se asignen profesionales especializados en Carolina del Norte que puedan mantener una conversación vía mensajes de texto de forma ilimitada en el horario laboral del profesional, pero además tendrán una sesión gratuita por videollamada cada mes, para atender problemas emocionales como:

Estrés

Ansiedad

Depresión

Trastornos alimentarios

Problemas familiares o con amistades

Sexualidad y relaciones

Enfermedades crónicas

Trastorno Obsesivo Compulsivo

“El terapeuta le puede dar recursos para que el joven lea y logre identificar lo que está sintiendo. Ya que se cuenta con una plataforma creada por terapeutas y basado en la ciencia para el autocuidado de jóvenes”, añadió.

¿Cómo comenzar a usar Talkspace?