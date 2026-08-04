Durante el mes de agosto, organizaciones comunitarias en Charlotte y sus alrededores ofrecerán diferentes servicios gratuitos para apoyar a las familias. Desde distribución de alimentos frescos y artículos esenciales para niños, hasta reparaciones de objetos del hogar, estas actividades buscan brindar recursos a quienes necesiten apoyo y fortalecer la ayuda comunitaria. Conozca las fechas, horarios y lugares de estos eventos en esta lista de La Noticia.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 5 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St, Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 7 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 10 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Trinity United Methodist Church
- Dirección: 6230 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 12 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Reparaciones gratis en Charlotte
Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación.
- Fecha: sábado 8 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Innovation Barn
- Dirección: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de comida
La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de alimentos. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen.
- Fecha: domingo 9 de agosto
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros, y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 13 de agosto
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216