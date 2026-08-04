Durante el mes de agosto, organizaciones comunitarias en Charlotte y sus alrededores ofrecerán diferentes servicios gratuitos para apoyar a las familias. Desde distribución de alimentos frescos y artículos esenciales para niños, hasta reparaciones de objetos del hogar, estas actividades buscan brindar recursos a quienes necesiten apoyo y fortalecer la ayuda comunitaria. Conozca las fechas, horarios y lugares de estos eventos en esta lista de La Noticia.

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 5 de agosto

: miércoles 5 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St, Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St, Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 7 de agosto

: viernes 7 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 10 de agosto

: lunes 10 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Trinity United Methodist Church

: Trinity United Methodist Church Dirección : 6230 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

: 6230 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 12 de agosto

: miércoles 12 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Reparaciones gratis en Charlotte Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación. Fecha : sábado 8 de agosto

: sábado 8 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Innovation Barn

: Innovation Barn Dirección : 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205

: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de comida La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de alimentos. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen. Fecha : domingo 9 de agosto

: domingo 9 de agosto Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202