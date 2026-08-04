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Durante el mes de agosto, organizaciones comunitarias en Charlotte y sus alrededores ofrecerán diferentes servicios gratuitos para apoyar a las familias. Desde distribución de alimentos frescos y artículos esenciales para niños, hasta reparaciones de objetos del hogar, estas actividades buscan brindar recursos a quienes necesiten apoyo y fortalecer la ayuda comunitaria. Conozca las fechas, horarios y lugares de estos eventos en esta lista de La Noticia.

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.

  • Fecha: miércoles 5 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Christ the King Church
  • Dirección: 13501 S. Tryon St, Charlotte, NC 28278
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: viernes 7 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Lift Up Carolinas
  • Dirección: 5426 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: lunes 10 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Trinity United Methodist Church
  • Dirección: 6230 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos 

Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

  • Fecha: miércoles 12 de agosto
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: The Caraway Foundation
  • Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis

Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.

  • Fecha: sábado 8 de agosto
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: Second Presbyterian Church
  • Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Reparaciones gratis en Charlotte

Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación.

  • Fecha: sábado 8 de agosto
  • Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
  • Lugar: Innovation Barn
  • Dirección: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205
  • Inscripción en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de comida

La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de alimentos. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen.

  • Fecha: domingo 9 de agosto
  • Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lugar: First Ward Park
  • Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

The B.E.A.R. Closet

Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros, y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.

  • Fecha: jueves 13 de agosto
  • Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
  • Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.