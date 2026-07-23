Niños con condiciones médicas duermen en carpas tras el doblete sísmico en Venezuela el 24 de junio. Otros fallecieron, perdieron a sus padres, sus pertenencias o están heridos. Ante esto, el Programa Vida de Charlotte pide ayuda para atender las necesidades urgentes de estos pequeños.

“Este doble terremoto los dejó completamente en la nada”

Durante 10 años, este grupo ha apoyado a más de 2,000 niños de Caracas, Macuto y La Guaira en situaciones de pobreza. Se trata de menores de edad, incluso recién nacidos con fibrosis quística, parálisis, síndrome de Down, autismo, entre otras condiciones médicas. Tras el doblete sísmico que afectó principalmente estos estados, estos niños enfrentan una nueva emergencia.

“Este doble terremoto los dejó completamente en la nada, sin medicinas, sin alimentos dañificados y sin tener ayuda inmediata. Al menos 10 fallecieron, muchos duermen bajo el cielo, con miedo, hambre, y otros están desaparecidos”, explicó María Fernanda Machado, coordinadora del Programa Vida en Carolina del Norte.

Uno de estos niños era Camilita, una bebé de dos años con síndrome de Down que falleció durante la tragedia. El terremoto también cobró la vida de Estefanía, Elizabeth y Orlando, entre otros niños. Otros menores sobrevivieron a los terremotos, pero no tienen a sus padres, un hogar, alimentos o medicinas.

Campaña para ayudar a niños en Venezuela

Desde Charlotte, el Programa Vida comenzó una campaña para recaudar fondos con el fin de comprar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad directamente en Venezuela. Allá cuentan con coordinadoras que entregan estos recursos a las familias.

“Ellas tienen un censo y se encargan completamente de la logística y los niños, conocen a los niños directamente para que reciban lo que necesitan”, añadió.

Machado añadió que en esta emergencia, la prioridad es asistir a todos los menores afectados, incluso a quienes no formaban parte del programa antes de los terremotos.

“Nosotros no vamos a ser selectivos. Ahora todos los niños son parte del programa Vida y queremos poder ayudarles con lo que necesitan de forma urgente. También tenemos varias cajas aquí (en Carolina del Norte) con alimentos, pañales y ropa que queremos enviar. Son donaciones que hemos estado recibiendo, pero necesitamos pagar los costos de envío”, explicó Merylin Gil, quien forma parte del programa.

¿Cómo ayudar?

Actualmente, el Programa Vida recibe donaciones económicas para comprar suministros directamente en Venezuela o enviar estas cajas. Para ayudar, puede