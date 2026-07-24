En apenas nueve meses, la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, emitió 18,133 órdenes de deportación. Solo en junio fueron 2,817, un promedio cercano a 100 por día, convirtiéndose en la cuarta corte con más órdenes de este tipo en el país.

Expertos señalan que este incremento en órdenes de deportación coincide con un alto número de inmigrantes que no asisten a sus audiencias, así como la llegada de nuevos jueces y la presión para resolver miles de expedientes en menos tiempo.

El índice de deportación más alto en 15 años

Entre octubre de 2025 y junio de 2026, de las más de 20,000 audiencias realizadas, se emitieron 18,133 órdenes de deportación, lo que representa más del 87 % de los procesos revisados. Es el índice de deportación más alto en los últimos 15 años. Significa que de cada 10 casos, casi 9 terminan con una orden de deportación, según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York.

Este incremento ocurre en medio de un récord nacional de casos resueltos por los tribunales de inmigración. De acuerdo con TRAC, en junio las cortes de inmigración cerraron más de 100,000 casos. Una cifra impulsada por un aumento del 30 % en órdenes de deportación.

A pesar de ello, el país continúa con 3.2 millones de personas esperando una decisión sobre su caso. La Corte de Inmigración de Carolina del Norte es el décimo tribunal más sobrecargado del país, con 121,011 inmigrantes esperando por sus audiencias.

Nuevos jueces: “Nuevos casos se están moviendo extremadamente rápido”

La abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe explicó a La Noticia que uno de los principales cambios en Charlotte ha sido la incorporación de tres nuevos jueces, lo que ha permitido avanzar con casos que llevaban años pendientes.

“Charlotte es una de las cortes que siempre ha tenido muchos casos, pero no tenían suficientes jueces para procesar todos los casos. Pero incorporaron a tres nuevos jueces, cuyos calendarios están vacíos, y les están poniendo casos que tienen mucho tiempo y los nuevos casos”, dijo.

Añadió: “Esos nuevos casos se están moviendo extremadamente rápido. Anteriormente, si tú venías a la corte de Charlotte, tú podías pasar un año o dos años antes de tener un juicio individual. Pero ahora, en menos de seis meses, ya te están citando para una corte individual”.

Presión para resolver más casos

Según la abogada, además de los nuevos jueces, existe una presión para acelerar la resolución de casos, lo que ha reducido significativamente los tiempos de espera.

“Nosotros nos damos cuenta como abogados de esta presión de que, por ejemplo, si un juez no resuelve 3,000 casos al año, corre el riesgo de perder su trabajo. La presión es esa, que en 180 días ya deben procesar nuevos casos”, indicó.

La abogada explica que, mientras esto ocurre, los jueces con más tiempo y experiencia en la corte continúan atendiendo audiencias donde existen peticiones migratorias pendientes y representación de un abogado.

En Charlotte, la mayoría de los inmigrantes que tienen audiencia en corte no tienen abogado. De las 18,133 órdenes de deportación, 14,192 correspondieron a personas que no tenían abogado, mientras que 3,941 sí. Es decir, que solo una de cada cinco personas contaba con ayuda legal.

No van a la corte pese a que ICE ya no puede hacer arrestos allí

Otro factor que está impulsando las órdenes de deportación es la ausencia de inmigrantes en sus audiencias. De las 20,865 audiencias registradas en Charlotte durante este período, 13,347 personas no asistieron.

“Que haya tantas órdenes de deportación no es porque los casos sean negados, es que la gente tiene miedo y terminan con órdenes de deportación en ausencia”, indicó.

Ezeigwe recordó que recientemente se determinó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no pueden esperar a las personas dentro o en las inmediaciones de las cortes de inmigración, una medida que espera reduzca el temor de quienes tienen procesos pendientes.