La muerte de dos inmigrantes a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el anuncio de la apertura de una cárcel migratoria en Carolina del Norte llevaron a más de 80 personas a reunirse este sábado 25 de julio en el First Ward Park de Charlotte desde las 7:00 p.m.

Dos muertes marcaron la jornada

El evento fue convocado por Indivisible CLT, Carolina Migrant Network y 50501 como parte de una Jornada Nacional de Acción, la vigilia "Justicia para todos". En él se honró la memoria de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Guerrero, dos hombres que murieron tras encuentros con agentes de ICE en Texas y Maine.

“Lorenzo vivió en este país durante 35 años. Crió a tres hijos extraordinarios, todos ciudadanos estadounidenses. El 7 de julio iba camino al trabajo en Houston cuando, (según reportes),en una interacción con agentes de ICE le dispararon y lo mataron. Más tarde, ICE admitió que Lorenzo no era el hombre que buscaban. Simplemente se parecía a él”, explicó la abogada de inmigración Jamilah Espinosa

Sobre el segundo caso, añadió: “Seis días después, en Bedford, Maine, ICE mató a tiros a Johan Sebastián, de 26 años. Su esposa y su hija de tres años lo vieron dar su último aliento. Nuevamente, ICE admitió que él tampoco era el objetivo de la operación. Johan tenía autorización de trabajo, número de Seguro Social y trabajaba en dos empleos: limpiando una clínica veterinaria y repartiendo comida”.

Exigen investigar estas muertes

Durante la convocatoria, la abogada, junto a líderes organizacionales locales, se unió al llamado nacional de exigir investigaciones independientes sobre estos casos, incluyendo la liberación de testigos que actualmente permanecen bajo custodia de ICE.

“No se puede investigar una muerte mientras se deporta a quienes fueron testigos de ella”, dijo.

Junto con esto, Espinosa expresó preocupación por reportes sobre una nueva política interna del FBI que dejaría de investigar ciertos incidentes relacionados con el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

“Fue dejado sin atención médica hasta morir”

Por su parte, Stefanía Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network, señaló que el evento también fue un acto de solidaridad con la familia de Prisciliano Trejo, un mexicano de 29 años que falleció mientras permanecía bajo custodia de ICE en Stewart Detention Center, en Georgia, y cuya familia busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios.

“A él se le fue negado acceso médico y desafortunadamente falleció esta mañana… Durante varios días estuvo tosiendo sangre. Solicitó atención médica. Finalmente, perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital más cercano, donde le diagnosticaron leucemia. Murió tres días después. Estas son las historias que nos persiguen. Pero también son las historias que nos dan la fuerza para seguir adelante y luchar”, dijo.

Sobre estos hechos, el reverendo Dr. Rodney Sadler expresó: “Dos fueron asesinados a tiros y uno fue dejado sin atención médica hasta morir. La Biblia dice que debemos cuidar al extranjero como cuidamos a los ciudadanos que viven entre nosotros, porque nosotros también fuimos extranjeros. Tendemos a pensar que somos dueños de la tierra en la que vivimos, que somos dueños de nuestro país y que todo esto nos pertenece. Pero, ¿cómo pueden unos residentes temporales ser dueños de algo?”.

Familia pide ayuda para repatriar a Prisciliano

A través de una campaña en GoFundMe, la familia de Prisciliano pide apoyo para cubrir gastos funerarios y trasladar su cuerpo a México. Para apoyar esta causa, visita el siguiente enlace. Al cierre de esta edición, La Noticia contactó a allegados para más información.

“Ojalá esto en algún momento llegue a cambiar, porque necesitamos que cambie. La injusticia, la criminalización y deshumanización de la comunidad en general es algo que no podemos tolerar. Por eso vine, no podemos, como comunidad, ser ajenos al dolor, porque bien puede pasarnos mañana. La situación que está viviendo este país y la forma en que están ejerciendo la autoridad es totalmente inhumana”, añadió Alba Sánchez, una de las asistentes.