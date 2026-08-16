Una mujer enfrenta un cargo de asesinato tras presuntamente participar en una carrera a alta velocidad que terminó con la muerte de un adolescente latino de 17 años en Charlotte.

Julia Samantha Henderson, de 22 años, fue arrestada el jueves 13 de agosto, según documentos judiciales.

Las autoridades la acusaron de asesinato en segundo grado y competencia de velocidad, ambos cargos graves.

El caso surge de un choque ocurrido el 25 de julio en la Interestatal 85, donde murió Alex Rodríguez, de 17 años.

Carrera habría superado las 132 mph

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. en la I-85 South, cerca de Sugar Creek Road.

Según documentos judiciales, Henderson conducía un Audi S5 y participaba en una carrera contra un Mercedes-Benz.

Las autoridades sostienen que Henderson circulaba a más de 132 millas por hora antes del accidente.

Durante la carrera, ambos vehículos chocaron con un Hyundai y la motocicleta que conducía Rodríguez.

El impacto expulsó al adolescente de su motocicleta. Rodríguez murió en el lugar.

Las autoridades no identificaron a Rodríguez como participante de la carrera.

Cuatro vehículos involucrados en el choque

Los documentos identificaron a Estrella Nicole Gutiérrez Pérez como la conductora del Mercedes-Benz involucrado.

Los paramédicos trasladaron a Pérez a Atrium Health Carolinas Medical Center con lesiones menores.

Henderson y la persona que conducía el Hyundai rechazaron recibir tratamiento médico.

Las autoridades no reportaron otras personas heridas.

Hasta el momento de los reportes disponibles, no estaba claro si Perez enfrentará cargos relacionados con la carrera y el choque fatal.

Henderson permanece detenida sin fianza

La Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte informó previamente que dos vehículos circulaban a alta velocidad cuando ocurrió el accidente.

Casi tres semanas después, las autoridades arrestaron a Henderson.

Los registros judiciales indican que enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

También enfrenta un cargo relacionado con participar en una competencia de velocidad.

Henderson permanece en la cárcel del Condado de Mecklenburg sin derecho a fianza, según los registros disponibles.

La investigación continúa y las autoridades podrían revelar nuevos detalles sobre el caso.

Pie de foto

Julia Henderson enfrenta cargos de asesinato en segundo grado tras una carrera a alta velocidad que terminó con la muerte de Alex Rodríguez, de 17 años. Foto: Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg.