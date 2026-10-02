Líderes religiosos, estudiantes, miembros de sindicatos de trabajadores y defensores del derecho al voto se reunieron, este 2 de octubre, frente a la Junta Electoral del Condado de Mecklenburg para entregar una carta en la que pidieron a sus miembros garantizar que los votos de las personas elegibles sean contados.

El encuentro, realizado en la sede de la junta en 741 Kenilworth Ave, Charlotte, NC 28204, ocurre a poco más de un mes de las elecciones generales del 3 de noviembre. Y semanas de la votación temprana que inicia el 15 de octubre.

Cambios en el voto sin identificación generan dudas

Una de las principales preocupaciones expresadas por los participantes está relacionada con los cambios en las reglas electorales y con la manera en que se revisan las boletas provisionales de quienes no presentan una identificación con fotografía.

En Carolina del Norte, una persona que no puede presentar una identificación válida puede votar de manera provisional y completar un formulario de excepción. Entre las razones permitidas están:

Falta de transporte

Una discapacidad o enfermedad

Responsabilidades familiares

Problemas para obtener los documentos necesarios

Haber perdido la identificación

Actualmente, esa papeleta solo puede ser rechazada si la junta electoral, que es bipartidista, del condado determina por unanimidad que la información proporcionada en el formulario es falsa o no se logra verificar la elegibilidad del votante.

“Con los cambios lo que queremos es que el día de las elecciones, cuando alguien venga y diga que no tiene ID, ellos puedan dirigirlos para que su voto sea contado… Ha habido muchos cambios hechos en las juntas electorales. En algunos centros se redujo el horario para algunas fechas de las elecciones tempranas. También se cerraron algunos locales que normalmente abrían los domingos”, dijo a La Noticia Jessica Villatoro, miembro de Siembra NC.

Agregó: “Es bueno informarse de los cambios para que esté listo para el día de las elecciones, para que su voto cuente”.

Volverán después del cierre de las urnas

Kate Murphy, pastora de The Grove Presbyterian, añadió que el grupo busca alentar a la Junta Electoral a cumplir con sus responsabilidades y proteger el proceso de votación.

“Sabemos que hay personas que han sido amenazadas, han sido intimidadas y han recibido mensajes de odio. Con este evento es un llamado para decirles que los estamos protegiendo, y queremos que ellos (la Junta Electoral) los apoyen también. Por eso regresaremos en la noche de las elecciones para orar y acompañar a los votantes. Esta nación fue construida sobre la idea de que las personas deciden su futuro, y tenemos la intención de mantener esa promesa”, señaló.

El próximo encuentro de estos grupos sería en la sede de la junta el 3 de noviembre a las 7:30 p.m., después del cierre de las urnas, para realizar una vigilia durante el proceso de conteo.

Esta movilización no se limitó al condado de Mecklenburg. Según los organizadores de Make NC Work y Siembra NC, ese 2 de octubre también se manifestaron en los condados de Durham, Guilford, Orange y Wake.