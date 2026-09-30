Charlotte tendrá una variedad de actividades para quienes buscan entretenimiento, cultura y planes para disfrutar en familia. La agenda incluye cine al aire libre, festivales internacionales, talleres para niños, exposiciones de arte, clases de tango y folklore, además de eventos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y el Día de los Muertos.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Piratas del Caribe”. Fecha : jueves 1.° de octubre

: jueves 1.° de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Talleres de construcción infantil Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un buzón con una caja para dulces con rostro de bruja. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”.

: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”. Costo: gratis

Festival para niños en Charlotte Charlotte Kids Fest reunirá a niños y familias con presentaciones y actividades interactivas pensadas especialmente para menores de 10 años. El evento será gratuito y ofrecerá diferentes opciones de entretenimiento para disfrutar en familia. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : Boardwalk at University City

: Boardwalk at University City Dirección : 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262

: 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262 Costo: gratis

Celebra la cultura coreana en Charlotte Urban District Market y Seoul Food Meat Co. realizarán la tercera edición de K-Fest, un festival que celebra la cultura coreana con presentaciones, exhibiciones culturales y actividades para el público. Además, habrá venta de comida y bebidas. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Seoul Food Meat Co. Mill District

: Seoul Food Meat Co. Mill District Dirección: 421 E 26th St A, Charlotte, NC 28205

Exposición de arte en Charlotte La exposición Becoming Charlotte reúne el trabajo de cuatro artistas para explorar el lugar, la identidad y la manera en que la ciudad de Charlotte influye en la creación artística. La muestra presenta cuatro historias que reflejan el espíritu cambiante de la ciudad. La entrada es gratuita. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Obra Collective

: Obra Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar de su quinto Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: Gratis

Clase de tango y folklore argentino Casa Argentina invita a la comunidad a disfrutar de una clase de tango y aprender pasos del folklore argentino, en un encuentro para conocer y celebrar estas tradiciones durante el Mes de la Herencia Hispana. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : The Dance Loft

: The Dance Loft Dirección : 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217

: 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217 Costo: $15 por ambas clases y $10 por cada uno. Visita el siguiente enlace para más información.

Celebra la Herencia Hispana en Charlotte Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos el Mes de la Herencia Hispana. Podrás conectar con diferentes comunidades latinas, conocer su cultura y tradiciones en este evento. Además, habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215

Noche de bingo en la granja La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte. Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Día de los Muertos: crea tu look de catrina La Biblioteca de South Boulevard invita a la comunidad a participar en una tarde de creatividad inspirada en las catrinas y los catrines del Día de los Muertos. Los asistentes podrán elaborar tocados y decoraciones inspiradas en el maquillaje tradicional de esta celebración mexicana. Se recomienda llevar un vestido o atuendo festivo para completar el look. Fecha : martes 6 de octubre

: martes 6 de octubre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Biblioteca de South Boulevard

: Biblioteca de South Boulevard Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.