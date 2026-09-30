Charlotte tendrá una variedad de actividades para quienes buscan entretenimiento, cultura y planes para disfrutar en familia. La agenda incluye cine al aire libre, festivales internacionales, talleres para niños, exposiciones de arte, clases de tango y folklore, además de eventos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y el Día de los Muertos.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Piratas del Caribe”.
- Fecha: jueves 1.° de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Talleres de construcción infantil
Los Talleres Infantiles de The Home Depot se realizan el primer sábado de cada mes, para enseñar a los niños habilidades básicas de construcción y seguridad. Cada niño puede llevarse a casa su proyecto terminado, un delantal de taller, un pin de logro y un certificado. En la próxima edición, construirán un buzón con una caja para dulces con rostro de bruja.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Todas las tiendas Home Depot. Elige el más cercano y regístrate en el siguiente enlace. Selecciona “Register Now”.
- Costo: gratis
Festival para niños en Charlotte
Charlotte Kids Fest reunirá a niños y familias con presentaciones y actividades interactivas pensadas especialmente para menores de 10 años. El evento será gratuito y ofrecerá diferentes opciones de entretenimiento para disfrutar en familia.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Boardwalk at University City
- Dirección: 8931 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
Celebra la cultura coreana en Charlotte
Urban District Market y Seoul Food Meat Co. realizarán la tercera edición de K-Fest, un festival que celebra la cultura coreana con presentaciones, exhibiciones culturales y actividades para el público. Además, habrá venta de comida y bebidas.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Seoul Food Meat Co. Mill District
- Dirección: 421 E 26th St A, Charlotte, NC 28205
Exposición de arte en Charlotte
La exposición Becoming Charlotte reúne el trabajo de cuatro artistas para explorar el lugar, la identidad y la manera en que la ciudad de Charlotte influye en la creación artística. La muestra presenta cuatro historias que reflejan el espíritu cambiante de la ciudad. La entrada es gratuita.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Obra Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar de su quinto Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: Gratis
Clase de tango y folklore argentino
Casa Argentina invita a la comunidad a disfrutar de una clase de tango y aprender pasos del folklore argentino, en un encuentro para conocer y celebrar estas tradiciones durante el Mes de la Herencia Hispana.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: The Dance Loft
- Dirección: 756 Tyvola Rd Ste 734, Charlotte, NC 28217
- Costo: $15 por ambas clases y $10 por cada uno. Visita el siguiente enlace para más información.
Celebra la Herencia Hispana en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos el Mes de la Herencia Hispana. Podrás conectar con diferentes comunidades latinas, conocer su cultura y tradiciones en este evento. Además, habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más.
- Fecha: domingo 4 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
Noche de bingo en la granja
La granja Pascuales Farm llevará a cabo un bingo bilingüe. Se trata de una competencia amistosa con venta de comida y la oportunidad de recorrer esta granja urbana de Charlotte.
- Fecha: domingo 4 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Día de los Muertos: crea tu look de catrina
La Biblioteca de South Boulevard invita a la comunidad a participar en una tarde de creatividad inspirada en las catrinas y los catrines del Día de los Muertos. Los asistentes podrán elaborar tocados y decoraciones inspiradas en el maquillaje tradicional de esta celebración mexicana. Se recomienda llevar un vestido o atuendo festivo para completar el look.
- Fecha: martes 6 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Biblioteca de South Boulevard
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Búsqueda del tesoro por el Mes de la Herencia Hispana
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países hispanos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis