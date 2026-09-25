Al menos 10 detenidos en retén de licencias y migratorio

Al menos 10 personas fueron detenidas durante un retén de licencias en Tabor City, en el sureste de Carolina del Norte, según familiares y testigos entrevistados por la organización Siembra NC.

El operativo ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre, cerca de N.C. Highway 904 y Pireway Road, en el condado de Columbus.

Testigos dijeron a la organización que conductores y pasajeros latinos fueron interrogados sobre su lugar de nacimiento y documentos migratorios.

La Noticia no pudo verificar independientemente el número de detenidos ni confirmar dónde se encontraban todas las personas arrestadas al día siguiente.

¿Qué ocurrió durante el retén en Tabor City?

Según Siembra NC, el punto de control funcionó aproximadamente entre las 5:30 p.m. y las 7:00 p.m.

Testigos reportaron la presencia de vehículos de la Oficina del Alguacil del Condado de Columbus y agentes vestidos de civil. También aseguraron que algunos automovilistas fueron interrogados sobre dónde habían nacido.

Los testimonios recopilados por Siembra indican que los agentes también preguntaron a pasajeros sobre su situación migratoria.

Javier Carbajal dijo que regresaba del trabajo con compañeros cuando encontró el retén.

“Somos electricistas. Acabábamos de llegar a casa después de una larga jornada de trabajo”, relató Carbajal.

Aseguró que presentó su licencia, pero un agente le ordenó salir del vehículo y lo registró.

Según Carbajal, posteriormente interrogaron a uno de sus pasajeros sobre sus documentos y lo detuvieron.

Otros testigos dijeron haber observado a hombres latinos al costado de la carretera con las manos sujetas con bridas plásticas.

Familias buscaban a sus seres queridos

Siembra NC informó que, hasta la mañana del viernes, varias familias todavía desconocían dónde habían llevado a sus familiares.

Según la organización, buscaron información en centros de detención de Columbus, Onslow y New Hanover sin obtener respuestas.

La organización afirmó que había hablado con familiares de al menos 10 personas detenidas.

Siembra también reportó un incidente similar en Tabor City el 3 de septiembre. Según el grupo, al menos tres personas encontradas en otro retén terminaron bajo custodia de ICE.

Alguacil de Columbus tiene acuerdo 287(g) con ICE

La Oficina del Alguacil del Condado de Columbus participa en el programa federal 287(g) bajo el llamado Task Force Model. La incorporación de esa agencia a ese modelo ocurrió en 2025.

Este tipo de convenio permite que determinados agentes locales, capacitados y bajo supervisión de ICE, realicen ciertas funciones de aplicación de las leyes federales de inmigración durante sus labores policiales.

La existencia del acuerdo, sin embargo, no confirma por sí misma qué agentes participaron en las detenciones del jueves ni qué autoridad utilizaron en cada caso.

La semana anterior, la Oficina del Alguacil también participó en un amplio operativo de tránsito con otras agencias. Ese retén produjo 51 citaciones, principalmente por infracciones vehiculares, según información difundida por el alguacil.

¿Cómo reportar una detención?

Siembra NC continúa recopilando información para determinar dónde fueron trasladadas las personas detenidas y qué agencias participaron.

Quienes hayan presenciado el operativo o tengan información sobre alguna persona detenida pueden comunicarse con la línea de defensa migratoria de Siembra NC al 336-543-0353.

Familiares que buscan a una persona detenida por autoridades migratorias también pueden utilizar el localizador oficial de ICE: https://locator.ice.gov/odls/#/search