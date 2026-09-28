USCIS advierte: inmigrantes tienen 10 días para reportar mudanza

Si se mudó recientemente, cambiar su dirección con el Servicio Postal (USPS) no es suficiente. Muchos inmigrantes deben informar también su nueva dirección directamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), advirtió la agencia.

USCIS recuerda que las personas extranjeras en Estados Unidos deben reportar un cambio de dirección dentro de los 10 días posteriores a una mudanza, con algunas excepciones.

“Si no actualiza su dirección ante USCIS, es posible que no reciba las notificaciones, que su caso se retrase y que no reciba sus documentos de inmigración”, comunicó la agencia.

Cambiar la dirección con USPS no actualiza USCIS

Este es uno de los puntos más importantes de la advertencia.

USPS no actualiza automáticamente la dirección registrada ante USCIS y tampoco reenvía la correspondencia enviada por esta agencia migratoria. Por eso, las personas deben actualizar sus datos por separado con ambas agencias.

Esto puede resultar especialmente importante para quienes esperan citas, solicitudes de evidencia, decisiones u otros documentos relacionados con sus trámites.

USCIS también indica que las personas con una solicitud migratoria presentada deben informar cualquier cambio lo antes posible para evitar interrupciones.

¿Cómo cambiar su dirección con USCIS?

La agencia recomienda realizar el trámite mediante una cuenta en línea de USCIS.

La mayoría de las personas puede utilizar la herramienta Enterprise Change of Address (E-COA), disponible dentro de su cuenta.

El sistema permite actualizar la dirección incluso cuando la solicitud migratoria original se presentó por correo.

Para más detalles, visite la página: uscis.gov/addresschange

¿Tiene casos migratorios pendientes?

USCIS advierte sobre un paso adicional para quienes tengan solicitudes pendientes.

Al actualizar la dirección mediante una cuenta en línea, deben ingresar los números de recibo de cada solicitud pendiente a la que quieren aplicar el cambio.

Esto ayuda a que USCIS actualice correctamente la información asociada con esos trámites.

¿Se puede hacer por correo?

Sí. También puede presentarse por correo el Formulario AR-11, Alien’s Change of Address Card.

Sin embargo, USCIS recomienda utilizar la herramienta electrónica porque el formulario en papel no actualiza automáticamente la dirección en todos sus sistemas.

El formulario AR-11 advierte que incumplir la obligación legal de reportar un cambio de dirección puede tener consecuencias migratorias y legales.

¿Quiénes están exentos del requisito?

Según USCIS, el requisito general de reportar una mudanza dentro de 10 días no aplica a titulares de visas A y G ni a visitantes bajo el Programa de Exención de Visa.

Además, algunas personas, incluidos ciertos solicitantes bajo VAWA y casos relacionados con visas T y U, deben seguir procedimientos especiales para proteger información sensible sobre su dirección.

Hay otra diferencia importante para quienes tienen un proceso ante un tribunal de inmigración: presentar el AR-11 ante USCIS no actualiza la dirección ante la Corte de Inmigración. Es necesario notificarla por separado.