Un hombre latino de 51 años fue arrestado en el condado de Catawba y enfrenta tres cargos relacionados con explotación sexual de un menor, según informó el 29 de septiembre el Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI).

Las autoridades identificaron al acusado como Omar Luna Rodríguez, quien fue detenido el martes 29 de septiembre después de que agentes registraran una vivienda en Conover.

Luna Rodríguez enfrenta tres cargos de explotación sexual de segundo grado de un menor.

Los cargos son acusaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad. El acusado se presume inocente mientras no sea declarado culpable mediante el proceso judicial.

Investigación comenzó con operación encubierta

Según el SBI, la investigación comenzó con una operación encubierta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Posteriormente, la agencia federal transfirió el caso a la Unidad de Delitos Informáticos del SBI y al grupo de trabajo Internet Crimes Against Children (ICAC).

El martes, agentes del SBI ejecutaron una orden de registro en una vivienda ubicada en 226 Rowal Street NE, en Conover. El Departamento de Policía de Conover colaboró durante el operativo.

Las autoridades informaron que, como resultado de la investigación, identificaron a Luna Rodríguez como sospechoso.

El comunicado no especifica qué encontraron durante el registro ni ofrece detalles sobre la operación encubierta.

¿Qué significa el cargo que enfrenta?

Luna Rodríguez enfrenta tres cargos de explotación sexual de segundo grado de un menor.

La ley de Carolina del Norte contempla este delito, entre otras circunstancias, cuando una persona presuntamente recibe, distribuye o posee con intención de distribuir material que contiene actividad sexual de un menor.

El comunicado del SBI no especifica qué conducta concreta sustenta cada uno de los tres cargos contra Luna Rodríguez.

Permanece detenido sin fianza

Tras su arresto, Luna Rodríguez fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Catawba. Según el SBI, permanece detenido sin derecho a fianza.

La agencia destacó la colaboración del Servicio Secreto y del Departamento de Policía de Conover durante la investigación.

Ambas agencias participan junto al SBI en esfuerzos relacionados con el grupo de trabajo ICAC, enfocado en investigaciones de delitos contra menores en internet.