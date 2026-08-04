Federico Ríos nombrado director interino de la Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana (LAC) anunció, el 4 de agosto, el nombramiento de Federico Ríos como director ejecutivo interino, mientras la organización inicia la búsqueda de un líder permanente.

La decisión llega cuando LAC se prepara para celebrar su aniversario número 35, una etapa que marcará el futuro de una de las organizaciones latinas más importantes de Charlotte.

¿Quién es Federico Ríos?

Ríos cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, organizaciones sin fines de lucro y filantropía.

Fue el primer subdirector de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigrantes de la Ciudad de Charlotte, donde impulsó programas enfocados en movilidad económica, seguridad comunitaria e integración de inmigrantes.

Más recientemente trabajó como vicepresidente de Foundation For The Carolinas, asesorando fondos filantrópicos e iniciativas de liderazgo comunitario.

También fundó el programa Newcomer Services Program de Communities In Schools Charlotte-Mecklenburg, dirigido a estudiantes inmigrantes y refugiados.

Actualmente es copresidente del Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del gobernador de Carolina del Norte.

Una transición mientras buscan un nuevo director

La presidenta de la Junta Directiva de LAC, Jamilah Espinosa, destacó que el nombramiento permitirá mantener la estabilidad de la organización durante el proceso de selección.

“Federico reúne una combinación peculiar, una profunda relación con la comunidad, experiencia operativa y un entendimiento genuino de las familias a las que servimos”, afirmó Espinosa.

Por su parte, Ríos aseguró que su prioridad será garantizar la continuidad de los servicios.

“La Coalición ha sido parte de la historia de esta comunidad durante 35 años y he visto de cerca lo que significa para las familias que cruzan sus puertas”, señaló.

“Mi objetivo es claro: asegurar que las personas que dependen de la Coalición sigan sintiendo su presencia todos los días, y ayudar a preparar el camino para que el próximo líder permanente tenga éxito”, agregó.

Inicia la búsqueda del próximo director ejecutivo

La Junta Directiva contrató a Armstrong McGuire, firma especializada en la búsqueda de ejecutivos para organizaciones sin fines de lucro, para dirigir el proceso de selección.

La organización anunció que durante la próxima semana dará a conocer los detalles sobre la convocatoria y la forma en que los candidatos podrán postularse.

Casi 35 años apoyando a la comunidad latina

Fundada en 1990, la Coalición Latinoamericana se ha convertido en uno de los principales centros de apoyo para inmigrantes y familias latinas en Charlotte.

Actualmente ofrece servicios legales, programas de desarrollo laboral y económico, apoyo para jóvenes y familias, además de iniciativas culturales y de participación cívica.

Según la organización, ha brindado más de 29,000 servicios, apoyado a más de 3,000 personas mediante su centro de desarrollo laboral y ayudado a recuperar más de un millón de dólares en salarios no pagados para trabajadores de la región.

La Junta invitó a la comunidad a seguir apoyando la misión de la organización mediante voluntariado o donaciones, disponibles a través de mylac.org.