Miembros de la comunidad latina de Charlotte se preparan para unirse este 5 de junio en un bazar solidario para apoyar a Daisa Jiménez, una emprendedora y maestra venezolana que enfrenta un diagnóstico de linfoma de Hodgkin en etapa tres. La actividad busca recaudar fondos para apoyarla durante este tratamiento que inició en marzo de este año.

Diagnóstico y tratamiento de Daisa

Jiménez comenzó a presentar problemas de salud en diciembre de 2025, cuando fue hospitalizada tras llegar a emergencia con una severa descompensación. Después de varios meses de exámenes, biopsias y estudios, los médicos confirmaron que padecía un cáncer linfático en etapa tres, también conocido como linfoma de Hodgkin, que requiere tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia.

“Tiene bastantes probabilidades de curación. Sin embargo, hay que pasar por todo el proceso. Me ha tocado terrible, tuve que cambiar mi vida de un día para otro”, relató Daisa a La Noticia.

Actualmente, recibe quimioterapia cada 15 días mediante un puerto colocado en el pecho y espera completar unas 12 sesiones, sujetas a la respuesta de su organismo al tratamiento. “Me pega tanto porque justo cuando me estoy recuperando de una, vuelvo a entrar a la otra y vuelvo a caer y viene la descompensación”, añadió.

“Esto te cambia el estilo de vida de un día para otro”

Aunque cuenta con seguro médico, la enfermedad ha afectado la economía familiar. Daisa está acostumbrada a mantener una vida activa entre su trabajo como maestra de CMS y su negocio de chicha venezolana. Pero desde que comenzaron sus malestares, tuvo que dejar la enseñanza y cerrar uno de sus dos camiones de venta. Además de reducir sus fuentes de ingreso, han aumentado los gastos asociados a su cuidado.

“Todo acarrea gastos, desde tener una alimentación adecuada hasta diferentes pruebas. Como quien dice, quedé solamente con la mitad de fuentes de ingresos y ahora se suman otros gastos porque la enfermedad es cambiante. Son síntomas, medicinas y reacciones diferentes que se descontrolan. Además, a veces, por ejemplo, mis hijos deben faltar al trabajo para quedarse cuidándome. Esto te cambia el estilo de vida de un día para otro”, comentó.

Daisa es conocida en la comunidad por Titi Chicha’s, emprendimiento que inició durante la pandemia y que la convirtió en una referencia de la tradicional chicha venezolana en Charlotte. Su lucha contra esta enfermedad ha motivado a decenas de personas a sumarse para organizar un bazar solidario (Foto: compartida por Daisa).

¿Cómo apoyar a Daisa en su lucha contra el cáncer?

Este se realizará el viernes 5 de junio a partir de las 5:30 p.m. en la sede de Titi’s Chicha, ubicada en 705 Main St, Pineville, NC 28134. El evento contará con música en vivo, venta de comida, rifas y subastas, y los asistentes están invitados a vestir de verde como muestra de apoyo a Daisa. Puede ayudar: