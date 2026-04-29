Después de terminar la escuela secundaria, Felipe Cristancho Rodríguez, hijo de padres colombianos, se mudó a Nueva York con el sueño de estudiar teatro y dedicarse al arte. Las limitaciones económicas y el agotado proceso de perfeccionar sus habilidades lo llevaron al límite de sus fuerzas, pero su determinación le dio un giro a su carrera. Hoy forma parte del elenco de Kinky Boots, obra en la que realiza su primera gira nacional.

“Al principio no entendía por qué la gente no me aceptaba”

Cuando era un niño, Felipe mostró su pasión por el baile. Sus padres, Paula y Libardo, ambos de origen colombiano, jamás habían tenido inclinación hacia las artes, pero la salsa y el merengue no faltaban en casa. Esos géneros marcaron sus primeros pasos, hasta que a sus 10 años finalmente comenzó a estudiar clases de danza profesional.

“Mis papás no son artísticos para nada. Yo no sé de dónde lo saqué, pero recuerdo que desde pequeño siempre estaba cantando, bailando y actuando. Era un niño muy dramático. Entonces, mis papás dijeron: ‘Bueno, pues si eso es lo que quiere hacer, vamos a ponerlo a entrenar’ y me decían ‘si tú quieres hacer eso, hazlo, pero hazlo bien’”, dijo a La Noticia.

Cuenta que el apoyo de sus padres le permitió enfrentar desafíos personales relacionados con su identidad en medio de los suburbios de Georgia, donde “al principio no entendía por qué la gente no me aceptaba y no quería conformarme con lo que creían que estaba ‘bien’ y lo que ‘tenía que hacer’”.

De Georgia a Broadway y luego a gira nacional

Tras graduarse de la escuela secundaria, decidió mudarse a Nueva York para estudiar en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA), un conservatorio que lo preparó para el exigente mundo del teatro musical.

A pesar de que el arte puede ser una carrera costosa, Felipe contó con el apoyo incondicional de sus padres, sus ahorros acumulados de trabajar medio tiempo durante la escuela secundaria y las becas que obtuvo gracias a su esfuerzo. Esto le permitió terminar su educación. Pero, para no desviarse de su camino, tuvo que hacer sacrificios como dejar atrás amistades y a quienes se oponían a su crecimiento, renunciar a gran parte de su tiempo libre y llevar su cuerpo al límite para destacar en una carrera altamente competitiva.

“Algo que me costó fue entender que a veces, aunque sale mal al principio, no pasa nada y podía seguir adelante, practicando y perfeccionando. El cansancio fue fuerte, pero la sensación al terminar cada show me llena de orgullo y felicidad”, explicó.

Su primer papel profesional al graduarse fue en In the Heights, donde interpretó a Sonny, un personaje clave en la obra que celebra la cultura latina. A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar forma, con roles en producciones como La Cage Aux Folles y Kinky Boots, donde actualmente brilla como Ángel. Cuenta que es el primer latino en interpretar ese papel que ahora recorre diferentes escenarios en todo el país.

Primer latino en brillar como Ángel en Kinky Boots

Kinky Boots es un musical que cuenta la historia de Charlie Price, quien hereda la fábrica de zapatos de su padre en quiebra. Con el objetivo de salvar el negocio familiar, Charlie encuentra inspiración en Lola, una drag queen que necesita zapatos fuertes y estilizados para sus actuaciones.

Su personaje Ángel, un drag queen que acompaña a Lola, le ha permitido a Felipe explorar su talento en baile, actuación y canto.

“Para este papel pasé horas y horas entrenando, tomando clases de baile, muchas, para tener técnicas diferentes, porque bailo del inicio al final; son dos horas y media. Entonces tuve que entrenar en el gimnasio, hacer dieta; no pude comer empanadas, arepas o pan y he tenido que aprender mucho y tener disciplina para descansar, comer y mantener la paz para dar el 100 % en cada espectáculo. Es importante manejar las emociones para proyectar una buena energía”, indicó.

Felipe destaca que, a través de su personaje, ha podido encontrar un mensaje de aceptación y respeto hacia las diferencias. Al mismo tiempo, ha usado este papel como plataforma para mostrar al público una imagen que se aleja de los estereotipos.

“Soy el primer latino en este personaje y me siento orgulloso y feliz de la oportunidad de representar mi cultura y mostrar que los actores también se pueden ver como yo… Desafortunadamente, es duro lo que está pasando en nuestra comunidad, pero que estemos presentes en espacios como el teatro y podamos triunfar es una forma de mostrar que somos fuertes y seguimos creciendo”, indicó.

Un mensaje de aceptación y orgullo latino

La obra Kinky Boots se presentará del 1 al 3 de mayo en el Teatro Belk del Blumenthal Performing Arts Center, ubicado en 130 N Tryon St, Charlotte, NC 28202. Para más información sobre estas presentaciones, visita el siguiente enlace.

Luego, sus presentaciones con Kinky Boots continuarán en otros estados hasta junio de 2027. Durante este tiempo espera seguir llevando el siguiente mensaje:

“Para mí, el show significó que me puedo aceptar y no tengo que esconder lo que soy, y el mensaje no es solo para la comunidad gay, es para todos a quienes cuesta aceptarse y quizás no han tenido la familia o el apoyo que necesitaban. Que sigan adelante y sepan que, aunque a veces se pueden sentir solos, esta puede ser una oportunidad para entenderse, hablar contigo mismo y crear fortaleza emocional y física”, cerró.

Para conocer las próximas presentaciones de Kinky Boots, visita el siguiente enlace y, para seguir a Felipe, visita sus redes sociales disponibles en el siguiente enlace.