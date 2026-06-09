Si busca hacer nuevas amistades, fortalecer sus vínculos con la comunidad o participar en actividades que celebren la cultura latina, Charlotte ofrece diversas opciones en los próximos días. Desde clubes de lectura e intercambios de idiomas hasta eventos culturales, musicales y familiares, estos espacios brindan oportunidades para conectar con otros latinos, compartir experiencias y disfrutar de actividades para todas las edades. Llega hasta el final para conocer más eventos comunitarios y educativos en Charlotte.
Cultura, aprendizaje y creatividad
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
En plein air: artistas en la granja
Disfruta de un día creativo en Pascuales’ Farm, un espacio al aire libre donde artistas y amantes del arte se reúnen para pintar, dibujar, fotografiar y crear inspirados por la naturaleza. Este encuentro invita a la comunidad a compartir, conectar y explorar su creatividad en un ambiente relajado de granja.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Club de lectura en español: Entre Letras
Amantes de la lectura podrán participar en una nueva reunión del club “Entre Letras”, donde este mes se conversará sobre el libro: “En agosto nos vemos”, de Gabriel García Márquez. El grupo se reúne mensualmente para hablar de obras de diferentes géneros literarios, principalmente de autores hispanos.
- Fecha: martes 16 de junio
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace.
Comunidad y espacios latinos
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Carnaval benéfico comunitario
Young Voices of Indivisible Charlotte organiza CAREFAIR, un evento benéfico con temática de carnaval para recaudar fondos en apoyo a Charlotte Trans Health y Freedom Center for Social Justice. Los asistentes podrán disfrutar de juegos, actividades, lecturas de tarot, sorteos, talleres para hacer pulseras y recursos de organizaciones comunitarias.
- Fecha: domingo 14 de junio
- Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Starlight on 22nd (The Garden)
- Dirección: 422 E 22nd St, Charlotte, NC 28206
Actividades para niños y familias latinas
Sabores del Caribe: Intercambio comunitario de recetas
Únete a la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg en un programa para celebrar el Mes de la Herencia Caribeño-Estadounidense. Descubre nuevos sabores, historias y tradiciones del Caribe, comparte tus recetas favoritas y disfruta de un plato destacado mientras conectas con tus vecinos. Este es un taller comunitario de cocina y cultura para adultos que hablan español.
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Actividades gratuitas para niños de preescolar
Los más pequeños podrán disfrutar de una mañana llena de diversión y aprendizaje en Birkdale Buds, una serie de eventos interactivos diseñados para niños en edad preescolar. Las actividades pueden incluir cuentacuentos, pintura facial, magos, manualidades y otras experiencias pensadas para estimular la creatividad y la imaginación.
- Fecha: miércoles 10 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: The Plaza, Birkdale Village
- Dirección: 8712 Lindholm Drive, Huntersville, NC 28078
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia, en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
Fiesta en el Museo Mint para niños
El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Salud y bienestar
Clases de estiramiento y Zumba
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clase de estiramiento y fuerza
Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Entretenimiento y vida social
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Jurassic Park”.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Havana Night en Charlotte
Disfruta de una noche de son cubano en Charlotte con Havana Night 2026. Un evento gratuito y abierto al público organizado por Carlotan Talents y Noda Company Canteen que traerá música en vivo, bailes, comida, tragos y más.
- Fecha: viernes 13 de junio
- Hora: 5:00 a.m. a 10:00 p.m
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Lanzamiento de Crown & Coquí Collective
Invitan a celebrar el lanzamiento de Crown & Coquí Collective, un grupo que busca conectar a puertorriqueños y latinos de otras nacionalidades en el área de Charlotte. El evento incluirá música, dominó, refrigerios y oportunidades para conocer a otros miembros de la comunidad.
- Fecha: domingo 14 de junio
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: NoDa Company Store
- Dirección: 3221 Yadkin Ave, Charlotte, NC 28205
- Inscripción: en el siguiente enlace.