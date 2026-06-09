Si busca hacer nuevas amistades, fortalecer sus vínculos con la comunidad o participar en actividades que celebren la cultura latina, Charlotte ofrece diversas opciones en los próximos días. Desde clubes de lectura e intercambios de idiomas hasta eventos culturales, musicales y familiares, estos espacios brindan oportunidades para conectar con otros latinos, compartir experiencias y disfrutar de actividades para todas las edades. Llega hasta el final para conocer más eventos comunitarios y educativos en Charlotte.

Cultura, aprendizaje y creatividad

Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

En plein air: artistas en la granja Disfruta de un día creativo en Pascuales’ Farm, un espacio al aire libre donde artistas y amantes del arte se reúnen para pintar, dibujar, fotografiar y crear inspirados por la naturaleza. Este encuentro invita a la comunidad a compartir, conectar y explorar su creatividad en un ambiente relajado de granja. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Club de lectura en español: Entre Letras Amantes de la lectura podrán participar en una nueva reunión del club “Entre Letras”, donde este mes se conversará sobre el libro: “En agosto nos vemos”, de Gabriel García Márquez. El grupo se reúne mensualmente para hablar de obras de diferentes géneros literarios, principalmente de autores hispanos. Fecha : martes 16 de junio

: martes 16 de junio Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción en el siguiente enlace.

Comunidad y espacios latinos

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Carnaval benéfico comunitario Young Voices of Indivisible Charlotte organiza CAREFAIR, un evento benéfico con temática de carnaval para recaudar fondos en apoyo a Charlotte Trans Health y Freedom Center for Social Justice. Los asistentes podrán disfrutar de juegos, actividades, lecturas de tarot, sorteos, talleres para hacer pulseras y recursos de organizaciones comunitarias. Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora : 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Starlight on 22nd (The Garden)

: Starlight on 22nd (The Garden) Dirección: 422 E 22nd St, Charlotte, NC 28206

Actividades para niños y familias latinas

Sabores del Caribe: Intercambio comunitario de recetas Únete a la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg en un programa para celebrar el Mes de la Herencia Caribeño-Estadounidense. Descubre nuevos sabores, historias y tradiciones del Caribe, comparte tus recetas favoritas y disfruta de un plato destacado mientras conectas con tus vecinos. Este es un taller comunitario de cocina y cultura para adultos que hablan español. Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Steele Creek Library

: Steele Creek Library Dirección : 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273 Inscripción: en el siguiente enlace.

Actividades gratuitas para niños de preescolar Los más pequeños podrán disfrutar de una mañana llena de diversión y aprendizaje en Birkdale Buds, una serie de eventos interactivos diseñados para niños en edad preescolar. Las actividades pueden incluir cuentacuentos, pintura facial, magos, manualidades y otras experiencias pensadas para estimular la creatividad y la imaginación. Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : The Plaza, Birkdale Village

: The Plaza, Birkdale Village Dirección: 8712 Lindholm Drive, Huntersville, NC 28078

Cuentos, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia, en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217

Fiesta en el Museo Mint para niños El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph

: Mint Museum Randolph Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Salud y bienestar

Clases de estiramiento y Zumba Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Además, en este mes incluirán una sección de Zumba. Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clase de estiramiento y fuerza Renacer también invita a sus clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Entretenimiento y vida social

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Jurassic Park”. Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Havana Night en Charlotte Disfruta de una noche de son cubano en Charlotte con Havana Night 2026. Un evento gratuito y abierto al público organizado por Carlotan Talents y Noda Company Canteen que traerá música en vivo, bailes, comida, tragos y más. Fecha : viernes 13 de junio

: viernes 13 de junio Hora : 5:00 a.m. a 10:00 p.m

: 5:00 a.m. a 10:00 p.m Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206