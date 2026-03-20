Con apenas nueve años, Pamela Tenorio horneó por primera vez en su natal Honduras, lo que marcó el inicio de su pasión por la cocina. Con el tiempo estudió Administración de Empresas, se unió al negocio familiar y se enfocó en su carrera. Años después, encontró en la pastelería una forma de superar las adversidades y empezar de nuevo. Hoy, dirige un emprendimiento en Charlotte, Carolina del Norte, y recientemente obtuvo el primer lugar en un concurso de repostería.

“Por terapia, empecé a hornear”

Desde pequeña, Pamela recuerda a su abuela cocinar pasteles. No los vendía; era su forma de honrar su fe católica llevándoles un dulce bocado a quienes hacían vigilia rezando en la iglesia. Aunque tenía dotes para la repostería, optó por una carrera en Administración de Empresas y luego trabajó en el negocio familiar, una franquicia de pintura automotriz.

Sin embargo, fue la muerte de su hermano menor en 2016 lo que la llevó a retomar la pastelería como una forma de sanar.

“Mi hermanito tenía 24 años y él era chef. Él muere de una forma bien trágica y yo entro en una depresión muy fuerte. Estaba embarazada. Cuatro meses después de su fallecimiento y el nacimiento de mi bebé, yo ya no pude regresar a trabajar con mis padres. Sentía que algo se quebró en nuestra familia y, por terapia, empecé a hornear”, recordó a La Noticia.

Ese año comenzó a estudiar y enseñar repostería. Luego surgió una oportunidad de abrir una cafetería en un hospital psiquiátrico en San Pedro Sula, ciudad de Honduras.

Extorsión y amenaza: el motivo que los obligó a emigrar

Lamentablemente, la visibilidad de su éxito no solo llegó a sus clientes, sino también a pandilleros, quienes extorsionaron a su familia.

“Empezamos a investigar por qué los que tomaban ese espacio no duraban. Rápido entregaban la cafetería. Sucede que en el 2019, cuando mi esposo salía de la cafetería, fue interceptado por pandilleros. Nos exigieron que teníamos que empezar a pagar impuesto de guerra… A mi esposo se lo llevaron en su propio carro secuestrado y luego lo dejaron tirado en un lugar. Le robaron todo. Una semana después, ellos (los pandilleros) llegaron a nuestra casa a dejarnos una nota y resultó que sabían todo de nosotros”, contó.

Con el objetivo de proteger a su familia, emigró junto a su esposo e hijos en mayo del 2019. Inicialmente tenían la intención de ir a Canadá, pero como su solicitud de asilo fue negada, no les quedó más opción que comenzar de nuevo en Pensilvania. Regresar a Honduras no era una opción.

“Al ser denegado el proceso. Nos quedamos ahí porque teníamos unos conocidos que nos ayudaron a establecernos, a que mi esposo consiguiera un trabajo… Estuvimos un año y medio ahí. Pero en ese tiempo, tratábamos de conocer otros estados: Nueva York, Nueva Jersey, California, Virginia, Delaware, Florida, Minnesota, fuimos a donde teníamos conocidos para explorar”, dijo.

Hornear para un mercado diferente: desafío y oportunidad

Durante su estadía en Pensilvania, Pamela intentó emprender con la repostería, pero su sueño se vino a pique cuando se encontró una clientela con diferentes gustos culinarios y una cultura muy diferente.

“El pueblo era muy pequeño, entonces como emprendedora estaba estancada. En ese año y medio solo pude vender un pastel y lo devolvieron porque a la persona no le gustó. Ni siquiera lo probó. Me dijo que el aspecto del cake no le gustó. También hice una venta de una galleta, de una docena de galletas, y me estafaron. No me quisieron pagar. Estaba muy estancada en ese lugar”, recordó.

Finalmente, no tuvo más opción que entregarse al noble oficio de limpieza. “Mi esposo andaba en los proyectos de construcción y yo me iba a lavar pisos de cocina, pero le decía a mi esposo: ‘Yo un día voy a tener un taller así’”, expresó.

En noviembre de 2020, por recomendación de amistades, la familia se trasladó a Charlotte. Fue aquí donde Pamela encontró la estabilidad que había estado buscando.

“Nos vinimos en medio de la pandemia, pero yo dos semanas después de eso tenía mi agenda llena de pedidos, solo con haberme anunciado en Marketplace. Desde entonces, tanto mi esposo como yo sentimos que de verdad llegamos a un hogar”, expresó.

Pamela explica que sus recetas son una mezcla entre lo artesanal, lo aprendido de su abuela y lo de cursos. Se trata de pasteles al estilo hondureño de vainilla (ni muy seco, ni húmedo), con jaleas artesanales, principalmente de piña y caramelo, decorados con merengue italiano o crema chantilly.

Entre sus experiencias, Pamela recuerda que al principio la mayoría de sus clientes no eran latinos. Sin embargo, lo vio como una oportunidad para adaptar sus recetas a otros mercados, explorar otros ingredientes. A partir de ese momento, su negocio de pastelería empezó a crecer, lo que le permitió expandir su oferta a clases de repostería y obtener permisos para contratos más grandes.

Gana el primer lugar en concurso de repostería

Una vez que sintió que su emprendimiento The Cakery Land iba en buen camino. Decidió ayudar a otras mujeres a generar ingresos desde casa.

“Me gusta enseñar y vi que muchas personas me escribían preguntando por clases presenciales. Así que inició en enero de 2025. Han sido un éxito y tengo cerca de 90 alumnas egresadas. La mayoría son personas que quieren salir de ese ciclo de tener que estar esclavizados en trabajos pesados. El trabajo no deshonra a nadie, pero a veces son mujeres que están en construcción, en pintura, en demolición y están cansadas. Quieren una alternativa, algo que puedan hacer desde casa sin descuidar a sus hijos”, explicó.

En sus clases, Pamela no solo enseña técnicas de repostería, sino también aspectos administrativos como el registro de empresas y la gestión de impuestos. Espera de esta forma ser la mentora que le hubiera gustado tener desde joven.

Recientemente, su esfuerzo fue premiado, obteniendo los reconocimientos de “Reconocimiento a la cohorte de emprendedores” y “El mejor negocio desde casa de 2025”. Además, obtuvo el primer lugar en el Concurso de Emprendedores al estilo Shark Tank de la organización Camino Arriba.

Cuenta que su sueño es continuar horneando pasteles y convertirse en mentora para aquellas que comienzan desde cero y quieren emprender en la repostería.

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