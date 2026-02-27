En medio de la adversidad de vivir en un país marcado por la crisis política y económica, las exigencias universitarias y algunas carencias en el hogar, Ariana Godoy consiguió en la escritura un refugio donde dar rienda suelta a su creatividad. Lo que comenzó como un pasatiempo en Venezuela se convirtió en su fiel compañera al emigrar a Carolina del Norte. Hoy es una autora internacionalmente reconocida. Sus obras llegaron a librerías y a la gran pantalla.

Sus comienzos: no tenía internet

Ariana nació y creció en Campo Lara, un pequeño pueblo de Venezuela. Cuenta que desde joven le gustó la literatura, pero cuando empezó a estudiar inglés y literatura en la universidad fue que empezó a escribir historias. Como en su casa no tenía internet, lo hacía en papel o en el teléfono y luego caminaba a casa de un amigo, donde las publicaba en Wattpad, una plataforma para compartir historias en múltiples idiomas.

Al principio, su pasión por escribir era algo muy personal. Solo sabían dos de sus amigos y sus lectores, quienes la animaban a continuar escribiendo. Cuenta que su perseverancia en medio de las dificultades fue clave para volverse popular en la plataforma con historias de romance, fantasía, misterios, horror y otras tramas. En menos de un año ya tenía miles de lectores.

“Eran momentos duros en la universidad porque era ‘o tenía para el transporte o tenía para comer’ y bueno, pasé mucha hambre, pero me gradué. Me mantuve ahí, al igual que con las historias; habría tenido sentido rendirme porque no tenía internet y ya tenía demasiado con la universidad y todo lo que estaba viviendo, pero me mantuve”, recordó.

De Venezuela a Carolina del Norte

Al graduarse, se dedicó a dar clases. “No me pagaban absolutamente nada, pero esos dos años de experiencia fueron los que me sirvieron para conseguir el trabajo aquí”, recordó.

Su vida dio un giro inesperado cuando escuchó sobre una propuesta para dar clases en Carolina del Norte. Recuerda ver la publicidad en redes sociales y, aunque pensó que podría ser una estafa, envió una solicitud en marzo. Para agosto se concretó el proceso y ya se estaba mudando para Raleigh.

“Primero me vine sola para establecerme un poco. Mi esposo me esperó seis meses en Venezuela. Después hizo el trámite de su visa como acompañante y vino. Esos meses fueron duros, porque aunque vine con un trabajo establecido, fue duro acostumbrarme al sistema, al papeleo, la soledad, no tener ese apoyo de estar con la familia, el colorcito de haber dejado la casa, pero se hace lo que se puede”, comentó.

Aunque en Venezuela ella comenzó a escribir en inglés, fue al llegar a Carolina del Norte cuando descubrió una creciente comunidad hispanohablante interesada en sus historias de Wattpad. Motivada por esto, tradujo sus historias y retomó su pasión por la escritura, lo que le permitió superar las 20 obras publicadas hasta la fecha. Para el 2016, una de sus historias, “Mi amor de Wattpad”, ya tenía una edición impresa.

Cuatro de sus obras llegan a la gran pantalla

En 2021, una de sus novelas, A través de mi ventana, publicada originalmente en Wattpad, fue adaptada a película. La historia, que combina romance, comedia y drama, comenzó su proceso de filmación y producción, que duró casi un año. Finalmente, en 2022, la película se estrenó y fue distribuida por Netflix, alcanzando una audiencia global.

Su éxito continuó con las adaptaciones de “A través del mar” y la tercera entrega de esta trilogía, “A través de tu mirada”. En julio de 2022, Ariana publicó su obra más reciente, “Sigue mi voz”, la cual describe como uno de sus escritos más personales, que toca temas como la salud mental, la depresión y la ansiedad. Desde el 2025, la adaptación cinematográfica de esta novela se encuentra disponible en la plataforma Amazon.

“La primera vez que la vi lloré mucho porque era como verme a mí en ese proceso por allá en Venezuela en el 2010, entonces es bastante emotivo ver en la pantalla algo que tú viviste. Que fue duro y en un tiempo donde había mucho estigma. Pero fue muy bonito ver la actuación de Berta Castañé como Klara (protagonista). Yo siento que pude verme en ella en muchas de las escenas. Por eso disfruté la película y también la lloré un poco”, comentó.

“Las redes sociales han abierto una puerta para lectores y escritores”

Hoy en día, Ariana se enfrenta a nuevos retos, como equilibrar su carrera literaria con la maternidad, ya que recientemente tuvo un bebé y complicaciones postparto. Adelantó que se encuentra trabajando en una novela para un público adulto.

“Me emociona mucho porque son mis primeros personajes venezolanos y estoy dejando muchas cosas ahí, muchas experiencias de mi infancia, cosas que viví y que incluso me han hecho llorar”, indicó.

Su mensaje para quienes están interesados en escribir es: “Disfruta el proceso y no lo hagas solo por hacerlo. Si no lo estás disfrutando, tal vez esa no es la historia que quieras contar o no estás en el tiempo para contarla. Pero si lo disfrutas, mi consejo es que la vida es una. Escribe, publícalo, envíalo a tus amigos. Además, las redes sociales han abierto una puerta para lectores y escritores. Recomiendo usarlas, es mejor que nada”.

LatidoBeat es una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos.