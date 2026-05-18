Desde hace siete años, gracias a la consolidación del programa Double Up Food Bucks en Mecklenburg, quienes usan beneficios SNAP/EBT pueden estirar su dinero en mercados agrícolas locales. Por cada dólar que gastes en tus estampillas, recibes otro gratis para frutas y verduras frescas que te permitirán llenar tu refrigerador con comida saludable. En este artículo te contamos a dónde ir y cómo aprovecharlo al máximo.

SNAP Double Bucks: ¿Qué es y cómo funciona?

El Programa de Asistencia Alimentaria Federal (SNAP) beneficia a personas con bajos ingresos, incluyendo niños y adultos mayores, a mejorar su seguridad alimentaria. Con este programa de SNAP Double Bucks, patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), se busca que más personas compren en los mercados de agricultores.

Gracias a este programa, por cada dólar que gastes en los mercados locales elegibles, se convierte en $2 para comprar productos frescos. Es decir, lo que antes alcanzaba para unas pocas cosas, ahora puede llenar tu carrito con más comida saludable.