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Desde hace siete años, gracias a la consolidación del programa Double Up Food Bucks en Mecklenburg, quienes usan beneficios SNAP/EBT pueden estirar su dinero en mercados agrícolas locales. Por cada dólar que gastes en tus estampillas, recibes otro gratis para frutas y verduras frescas que te permitirán llenar tu refrigerador con comida saludable. En este artículo te contamos a dónde ir y cómo aprovecharlo al máximo.

SNAP Double Bucks: ¿Qué es y cómo funciona?

El Programa de Asistencia Alimentaria Federal (SNAP) beneficia a personas con bajos ingresos, incluyendo niños  y adultos mayores, a mejorar su seguridad alimentaria. Con este programa de SNAP Double Bucks, patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), se busca que más personas compren en los mercados de agricultores.

Gracias a este programa, por cada dólar que gastes en los mercados locales elegibles, se convierte en $2 para comprar productos frescos. Es decir, lo que antes alcanzaba para unas pocas cosas, ahora puede llenar tu carrito con más comida saludable.

¿Cómo usar el programa?

  • Encuentra un mercado que acepte SNAP/EBT y ofrezca SNAP Double Bucks (debajo dejaremos las opciones disponibles en Charlotte).
  • Indique al personal del mercado que desea utilizar su tarjeta EBT.
  • Adquiera fichas para el mercado. Estas funcionarán como efectivo.
  • Double Bucks duplica el valor de tus compras con SNAP hasta $50.
  • Gasta tus fichas con artículos elegibles para SNAP.

Cualquier persona que reciba beneficios SNAP es automáticamente elegible para este programa. El doble de valor o descuento se aplica una vez por día, por visita al mercado o a la granja.

Mercados agrícolas en Charlotte que duplican tu dinero

  • Lugar: Charlotte Regional Farmers Market
  • Dirección: 1801 Yorkmont Road, Charlotte, NC 28217
  • Horario: miércoles a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Lugar: South End Farmers Market
  • Dirección: 235 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203
  • Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Pascuales' Farm
  • Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
  • Horario: martes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Uptown Farmers Market
  • Dirección: 300 S Davidson St, Charlotte, NC 28202
  • Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
  • Lugar:  Deep Roots CPS Farm
  • Dirección: 2401 Primm Rd, Charlotte, NC 28216
  • Horario: (el primer y cuarto domingo de cada mes de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.)
  • También conseguirás sus productos en: 300 S. Davidson St, Charlotte, NC 28202. El horario es: sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. (el tercer sábado de cada mes, los beneficios se triplican).

Opciones disponibles en los alrededores de Charlotte 

  • Lugar: Davidson Farmers Market
  • Dirección: 120 S. Main St., Davidson, NC 28036
  • Horario: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Huntersville Growers’ Market
  • Dirección: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078
  • Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Matthews Community Farmers Market
  • Dirección: 188 N Trade St, Matthews, NC 28105
  • Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: North Meck Community Farmers Market
  • Dirección: 21445 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031
  • Horario: miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.