Desde hace siete años, gracias a la consolidación del programa Double Up Food Bucks en Mecklenburg, quienes usan beneficios SNAP/EBT pueden estirar su dinero en mercados agrícolas locales. Por cada dólar que gastes en tus estampillas, recibes otro gratis para frutas y verduras frescas que te permitirán llenar tu refrigerador con comida saludable. En este artículo te contamos a dónde ir y cómo aprovecharlo al máximo.
SNAP Double Bucks: ¿Qué es y cómo funciona?
El Programa de Asistencia Alimentaria Federal (SNAP) beneficia a personas con bajos ingresos, incluyendo niños y adultos mayores, a mejorar su seguridad alimentaria. Con este programa de SNAP Double Bucks, patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), se busca que más personas compren en los mercados de agricultores.
Gracias a este programa, por cada dólar que gastes en los mercados locales elegibles, se convierte en $2 para comprar productos frescos. Es decir, lo que antes alcanzaba para unas pocas cosas, ahora puede llenar tu carrito con más comida saludable.
¿Cómo usar el programa?
- Encuentra un mercado que acepte SNAP/EBT y ofrezca SNAP Double Bucks (debajo dejaremos las opciones disponibles en Charlotte).
- Indique al personal del mercado que desea utilizar su tarjeta EBT.
- Adquiera fichas para el mercado. Estas funcionarán como efectivo.
- Double Bucks duplica el valor de tus compras con SNAP hasta $50.
- Gasta tus fichas con artículos elegibles para SNAP.
Cualquier persona que reciba beneficios SNAP es automáticamente elegible para este programa. El doble de valor o descuento se aplica una vez por día, por visita al mercado o a la granja.
Mercados agrícolas en Charlotte que duplican tu dinero
- Lugar: Charlotte Regional Farmers Market
- Dirección: 1801 Yorkmont Road, Charlotte, NC 28217
- Horario: miércoles a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: South End Farmers Market
- Dirección: 235 W Tremont Ave, Charlotte, NC 28203
- Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Horario: martes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Uptown Farmers Market
- Dirección: 300 S Davidson St, Charlotte, NC 28202
- Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Deep Roots CPS Farm
- Dirección: 2401 Primm Rd, Charlotte, NC 28216
- Horario: (el primer y cuarto domingo de cada mes de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.)
- También conseguirás sus productos en: 300 S. Davidson St, Charlotte, NC 28202. El horario es: sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. (el tercer sábado de cada mes, los beneficios se triplican).
Opciones disponibles en los alrededores de Charlotte
- Lugar: Davidson Farmers Market
- Dirección: 120 S. Main St., Davidson, NC 28036
- Horario: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Huntersville Growers’ Market
- Dirección: 201 Huntersville-Concord Rd, Huntersville, NC 28078
- Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Matthews Community Farmers Market
- Dirección: 188 N Trade St, Matthews, NC 28105
- Horario: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: North Meck Community Farmers Market
- Dirección: 21445 Catawba Ave, Cornelius, NC 28031
- Horario: miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.