Carolina del Norte: Trágico choque deja tres jóvenes latinos muertos

Un devastador accidente en la Interestatal 40, en el condado de Sampson, dejó tres jóvenes latinos muertos y otra persona gravemente herida. El choque ocurrió la madrugada del sábado 9 de mayo cerca de Newton Grove, en Carolina del Norte, a vísperas del Día de las Madres.

¿Qué causó el trágico choque?

Según la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte, un Chevrolet Camaro rojo invadió la vía y circulaba en dirección contraria por los carriles este de la I-40.

El vehículo impactó de frente contra un Honda Accord alrededor de las 2:41 a.m.

Las autoridades identificaron al conductor del Camaro como Jonathan Toxtle Zacarias, de 21 años, residente de Fayetteville.

También murió su hermano y pasajero, Gabriel Toxtle Zacarias, de 20 años.

En el Honda Accord falleció Beancy Rivas Flores, una adolescente de 14 años que viajaba como pasajera.

El conductor del Honda sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Greenville. Las autoridades continúan investigando cómo el Camaro ingresó a la autopista en sentido contrario antes del choque.

La pérdida golpeó profundamente a varias familias latinas. La tragedia ocurrió apenas horas antes del Día de las Madres.

Dolor por la muerte de Beancy Rivas Flores

La comunidad también llora la muerte de Beancy Rivas Flores, recordada como una joven alegre y cariñosa.

“Beancy era una persona hermosa y de alma cálida, siempre llena de risas y alegría”, escribió Victoria Ambriz.

Otra hermana de Beancy permanece en estado crítico tras el accidente. Durante este momento tan difícil, la familia se está uniendo para apoyar a la madre de las jóvenes, Luz Flores, mientras enfrenta los muchos desafíos que tiene por delante. Los fondos recaudados se utilizarán para cubrir los gastos médicos urgentes de su hija sobreviviente, Alexandra, quien todavía está luchando por su vida, y los costos funerarios de Beancy.

José Rivas, padre de Beancy, también pidió apoyo para despedir a su hija.

“Cualquier pequeña colaboración será de gran ayuda”, expresó en su mensaje.

Para ayudar a esta familia, visite cualquiera de las siguientes páginas:

gofundme.com/f/support-for-luz-flores-family-after-tragedy

gofundme.com/f/colaboracion-de-fondos-para-gastos-funebres

Familia de hermanos fallecidos piden ayuda

Familiares describen a Jonathan y Gabriel como jóvenes queridos y trabajadores.

“Nuestra familia sufrió una pérdida inimaginable cuando dos de mis primos fallecieron. Su madre (mi tía) está en completo estado de shock y abrumada por el dolor después de perder tan repentinamente a sus dos hijos mayores”, escribió Richard Ruiz.

Si puede colaborar con esta familia, visite: gofundme.com/f/help-for-a-heartbroken-mother-after-losing-her-sons

Un llamado a la empatía y prevención

El accidente ha generado conmoción en la comunidad latina de Carolina del Norte.

Además del dolor, la tragedia recuerda la importancia de conducir con precaución y evitar manejar bajo condiciones peligrosas.

Mientras las investigaciones avanzan, varias familias intentan enfrentar una pérdida imposible de olvidar.