Del 14 al 17 de mayo, residentes podrán disfrutar de un mercado nocturno en una granja urbana, celebraciones del Día de las Madres, festivales japoneses, eventos para niños, clases de tenis y ferias comunitarias en distintos puntos de Charlotte y sus alrededores. Llega hasta el final y comparte la información con tus seres queridos.
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 14 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Fun Fridays para niños
Yscholars presenta “Fun Fridays”, una serie de eventos gratuitos diseñados para niños de hasta 12 años acompañados por sus padres o cuidadores. Los participantes podrán disfrutar de cuentacuentos, manualidades, juegos, rompecabezas, actividades al aire libre y más.
- Fecha: viernes 15 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Johnston YMCA
- Dirección: 3025 N Davidson St, Charlotte, NC 28205
- Confirma asistencia enviando un correo a Julie.Wade@ymcacharlotte.org
Celebración del Día de las Madres con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Día de las madres en sus tiendas. En ellas habrá música, sorteos de productos para el cuidado de la piel, bonos para masajes, electrodomésticos y certificados de compra. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: viernes 15 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 17 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
Festival japonés en Charlotte
Urban District Market y Seoul Food Meat Co. celebran la segunda edición del Festival Japonés, una celebración cultural gratuita inspirada en el país asiático con comida, actividades y entretenimiento para toda la familia. Habrá juegos tradicionales, música en vivo, presentaciones de artes marciales, concursos y experiencias culturales como prueba de yukata, origami y más.
- Fecha: sábado 16 y domingo 17 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 9:00 p.m. (ambos días)
- Lugar: Urban District Market
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Carros y café en Charlotte Motor Speedway
Charlotte Motor Speedway invita a su evento mensual “Carros y Café”, un encuentro tipo “cruise-in” donde amantes de los autos pueden reunirse para exhibir o admirar vehículos clásicos, personalizados y hot rods. También es una oportunidad para convivir con otros entusiastas del mundo automotriz.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Charlotte Motor Speedway
- Dirección: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027
Festival gratuito Maynia
El popular festival anual gratuito y abierto al público cuenta con música en vivo, comida, cerveza local, artesanos, un desfile de mascotas, vendedores de comida, actividades divertidas para niños como zoológico de mascotas móvil, brincolines, pinta caritas, globos y más.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. (inicio del desfile). Luego de 11:30 a.n. A 6:30 p.m.
- Lugar: Midwood Park
- Dirección: 100 Wilhelmina Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: Gratis
Evento de tenis gratuito
Mayo es el Mes Nacional del Tenis y por ello la organización United Tennis, dio a conocer una serie de eventos gratuitos en los cuales la comunidad podrá participar y jugar este divertido deporte. El primero de ellos será esta semana. Participantes deben ser mayores de 20 años.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pistas de tenis de Dallas Park.
- Dirección de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Observación: Para más información, llame al 501-398-1844 o visite el siguiente enlace.
Evento: Sin fronteras social
Carolina Migrant Network invita a latinos de primera y segunda generación, así como a personas bilingües, a unirse a un encuentro en el parque. Habrá juego de lotería, paletas, música, venta de comida y comunidad.
- Fecha: domingo 17 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Cordelia Park
- Dirección: 600 E 24th St, Charlotte, NC 28205
Expo gratuita para planear tu próximo evento
El salón de fiesta La Lux Venue llevará a cabo un evento gratis para que la comunidad pueda conocer a proveedores de eventos de la ciudad. Habrá opciones de decoración, catering, fotografía, música y muchos servicios más para ayudarte a organizar tu celebración sin estrés.
- Fecha: domingo 17 de mayo
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: La Lux Venue
- Dirección: 4312 Monroe Rd, Charlotte, NC 28205