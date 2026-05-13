Del 14 al 17 de mayo, residentes podrán disfrutar de un mercado nocturno en una granja urbana, celebraciones del Día de las Madres, festivales japoneses, eventos para niños, clases de tenis y ferias comunitarias en distintos puntos de Charlotte y sus alrededores. Llega hasta el final y comparte la información con tus seres queridos.

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Fecha : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo Hora : 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Fun Fridays para niños Yscholars presenta “Fun Fridays”, una serie de eventos gratuitos diseñados para niños de hasta 12 años acompañados por sus padres o cuidadores. Los participantes podrán disfrutar de cuentacuentos, manualidades, juegos, rompecabezas, actividades al aire libre y más. Fecha : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Johnston YMCA

: Johnston YMCA Dirección : 3025 N Davidson St, Charlotte, NC 28205

: 3025 N Davidson St, Charlotte, NC 28205 Confirma asistencia enviando un correo a Julie.Wade@ymcacharlotte.org

Celebración del Día de las Madres con Compare Food La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Día de las madres en sus tiendas. En ellas habrá música, sorteos de productos para el cuidado de la piel, bonos para masajes, electrodomésticos y certificados de compra. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205 Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269

Cuentos, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217

Festival japonés en Charlotte Urban District Market y Seoul Food Meat Co. celebran la segunda edición del Festival Japonés, una celebración cultural gratuita inspirada en el país asiático con comida, actividades y entretenimiento para toda la familia. Habrá juegos tradicionales, música en vivo, presentaciones de artes marciales, concursos y experiencias culturales como prueba de yukata, origami y más. Fecha : sábado 16 y domingo 17 de mayo

: sábado 16 y domingo 17 de mayo Hora : 12:00 p.m. a 9:00 p.m. (ambos días)

: 12:00 p.m. a 9:00 p.m. (ambos días) Lugar : Urban District Market

: Urban District Market Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Carros y café en Charlotte Motor Speedway Charlotte Motor Speedway invita a su evento mensual “Carros y Café”, un encuentro tipo “cruise-in” donde amantes de los autos pueden reunirse para exhibir o admirar vehículos clásicos, personalizados y hot rods. También es una oportunidad para convivir con otros entusiastas del mundo automotriz. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Charlotte Motor Speedway

: Charlotte Motor Speedway Dirección: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027

Festival gratuito Maynia El popular festival anual gratuito y abierto al público cuenta con música en vivo, comida, cerveza local, artesanos, un desfile de mascotas, vendedores de comida, actividades divertidas para niños como zoológico de mascotas móvil, brincolines, pinta caritas, globos y más. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 10:30 a.m. (inicio del desfile). Luego de 11:30 a.n. A 6:30 p.m.

: 10:30 a.m. (inicio del desfile). Luego de 11:30 a.n. A 6:30 p.m. Lugar : Midwood Park

: Midwood Park Dirección : 100 Wilhelmina Ave, Charlotte, NC 28205

: 100 Wilhelmina Ave, Charlotte, NC 28205 Costo: Gratis

Evento de tenis gratuito Mayo es el Mes Nacional del Tenis y por ello la organización United Tennis, dio a conocer una serie de eventos gratuitos en los cuales la comunidad podrá participar y jugar este divertido deporte. El primero de ellos será esta semana. Participantes deben ser mayores de 20 años. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Pistas de tenis de Dallas Park.

: Pistas de tenis de Dallas Park. Dirección de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034

de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Observación: Para más información, llame al 501-398-1844 o visite el siguiente enlace.

Evento: Sin fronteras social Carolina Migrant Network invita a latinos de primera y segunda generación, así como a personas bilingües, a unirse a un encuentro en el parque. Habrá juego de lotería, paletas, música, venta de comida y comunidad. Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Cordelia Park

: Cordelia Park Dirección: 600 E 24th St, Charlotte, NC 28205