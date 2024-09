Roger Leonardo Cuy, oriundo de Colombia, enfrentó una grave crisis tras alquilar las habitaciones de la casa que él arrendaba. Uno de los inquilinos dejó de pagar después del primer mes y se negó a desalojar la habitación, incluso cuando el contrato expiró y ya Roger había entregado la vivienda a la empresa dueña.

Fueron varios intentos fallidos los que llevó a cabo Roger para que su inquilino abandonara el lugar y el problema escaló a tribunales civiles y penales y a una deuda de $8,000 que ahora debe pagar por cuatro meses de renta, en una propiedad en la que él no vivió, quien estuvo viviendo esos meses fue su subinquilino.

Para conocer cómo manejar este tipo de situaciones, La Noticia consultó a dos profesionales en derecho de los inquilinos, quienes tras evaluar la situación, dieron una lista de errores comunes que suelen cometerse durante estos desalojos a subinquilinos y sus recomendaciones para evitar enfrentar posteriormente disputas legales.

Los errores comunes en el desalojo de subarrendatarios son:

Incumplir el contrato con los dueños. No firmar un contrato. No seguir el proceso legal. Realizar un desalojo ilegal. Presentarse en corte sin pruebas o sin abogado. No presentarse en corte.

1. Incumplir el contrato con los dueños de la propiedad

De acuerdo con el abogado, Ismaail Qaiyim, el subalquilar es una práctica muy común en Charlotte y en otras ciudades. Sin embargo, al hacerlo, la persona que firmó el contrato para alquilar la casa, en términos legales, es el “dueño temporal de la vivienda” y es el responsable por el inmueble, así como sus pagos.

“El inquilino siempre es responsable directamente ante el propietario, sin importar lo que haga el subarrendatario. No se puede renunciar a eso. Eso es algo que la gente necesita entender si van a subarrendar. El inquilino es legalmente el responsable de pagar el alquiler y esa responsabilidad no desaparece o se pospone solo porque su subarrendatario no paga. Por lo tanto, quienes realizan esto deben prepararse para la posibilidad de que, si a quien alquilan un cuarto deja de pagar, usted estará en apuros, pero tendrá que buscar la forma de realizar el pago. Si lo piensas detenidamente, el subinquilino no tiene una relación contractual con los dueños de la vivienda”, explicó.

2. No firmar un contrato con los subarrendatarios.

“Ni lo ofrecí, ni firmé nada. La única evidencia que hay es que una vez le envié un mensaje diciendo que ya podía venirse a la casa a vivir. Eso después de entrevistarlo por teléfono y pienso que me mintió con la información que me dio”, dijo Roger a La Noticia con respecto a cómo fue su proceso para subarrendar.

Al respecto, Ted Fillette, quien cuenta con más de 44 años de experiencia como abogado especializado en desalojos y temas relacionados con la vivienda, explicó que este tipo de relación se conoce como contrato verbal.

“El problema con eso es cómo se prueba cuál fue el acuerdo verbal. Si es la palabra de una persona contra otra, por eso es importante elaborar un contrato escrito, en especial si se quiere un compromiso con el subarrendatario a largo plazo. Un contrato es legalmente ejecutable si el subarrendatario crea un problema o deja de pagar el alquiler. Esta es una prueba que se puede presentar en corte para iniciar un proceso judicial de desalojo”, dijo.

Recomienda:

Consultar a los dueños de la propiedad sobre la posibilidad de subarrendar habitaciones y si ellos autorizan. Firmar un contrato de arrendamiento entre la persona que alquila la casa y quien solo alquila una habitación. Recibir pagos que puedan comprobarse, como transferencias bancarias o giros postales.

3. No seguir el proceso legal establecido

En el caso de Roger, él le dijo a su subarrendatario que se fuera en reiteradas ocasiones. Para ambos abogados, esto no forma parte del proceso legal de desalojo en Charlotte. Ya que esto implica:

Notificar sobre el desalojo por escrito al arrendatario, especificando el motivo y el plazo para desocupar. Si el subarrendatario no se muda, presentar una demanda en la Corte de Asuntos Menores. Luego se programa una audiencia para que ambas partes se presenten Finalmente, el juez emite la orden de desalojo, si considera que se incumplió el contrato. Si el inquilino no desocupa voluntariamente la vivienda, el alguacil llevará a cabo el desalojo.

4. Realizar un desalojo ilegal

Frustrado de la situación, Roger acudió a otra alternativa para desalojar a su subarrendador.

“Cuando salió, cambié el código de la puerta para que no pudiera entrar, pero él llamó a la policía y ellos lo dejaron entrar porque dijeron que ‘era su casa’... La policía fue más de una vez porque yo la llamaba, pero lo que me decían es que esta persona, al vivir más de un mes, eso pasa a ser su residencia y no lo pueden sacar legalmente”, dijo.

Este acto puede ser considerado como un desalojo ilegal y tiene consecuencias legales.

“El problema aquí es que la policía llega a la conclusión, legal de que el subarrendatario tiene derecho a la posesión de su habitación y solo puede ser desalojado legalmente mediante una orden judicial. Y lo que hizo el inquilino al cambiar el código de la puerta no está permitido legalmente en Carolina del Norte… Hay muchos más casos en los que el propietario real o el administrador de la propiedad cambia las cerraduras y bloquean al inquilino en contra de la ley, pero esto es ilegal y la mayoría de los propietarios habituales lo entienden y ya no lo hacen”, dijo.

5. Presentarse en corte sin pruebas o sin abogado

“Fui al juzgado para poner la demanda, pero durante la audiencia la desestimaron porque yo no soy el dueño de la casa, ni siquiera miraron el contrato”, dijo Roger.

Para el abogado Fillette, cuando una persona desconoce sus derechos y obligaciones como inquilino, debe buscar asesoría legal, para evitar que su caso sea desestimado por falta de pruebas.

“Parece que el magistrado no pensó que el inquilino tenía la autoridad legal para entablar una acción en contra del subarrendador, solo porque el inquilino no era el propietario del título. Pero un inquilino que tiene un subarrendatario tiene derecho a presentar una acción de desalojo contra el subarrendatario según la ley de Carolina del Norte”, dijo el abogado.

“Solo tienen que presentar los hechos correctos ante el tribunal, por eso es importante buscar a un abogado que demuestre que el subarrendatario que ocupa la habitación podría ser desalojado… Y si el tribunal falla en contra, incluso se tiene derecho a apelar por un nuevo juicio en el Tribunal del Distrito”, dijo.

6. No presentarse en corte

Como Roger era el inquilino responsable de la vivienda, luego de dejar la casa, la compañía continuó cobrando por los meses en los que el subarrendador estaba allí. Roger contó a La Noticia que, al no saber qué dejó de pagar, pensó que su responsabilidad culmina con el vencimiento del contrato. Por no pagar, lo citaron en corte para iniciar el desalojo en su contra. No se presentó. Para el abogado Fillette, esto es un grave error.

“Ese juicio no desaparecerá. Quedará registrado, y cualquier posible propietario al que él (Roger) esté solicitando alquiler puede ir al juzgado y buscar en el índice civil y encontrar esta sentencia. Si hay una sentencia en su contra, pueden negarse a alquilarle”, cerró Fillette.

Noticias que podrían interesarte: