Para completar el pago de la casa que alquila desde hace tres años, Roger Leonardo Cuy, rentó dos de las habitaciones; sin embargo, lo que en ese momento parecía una solución financiera, se convirtió en un problema de miles de dólares. Uno de sus inquilinos dejó de pagarle después del primer mes y se negó a irse, incluso después de haber vencido el contrato.

Siete meses sin pagar: “Fue un gran error no elegir bien al inquilino”

Cuy se mudó de Colombia a Charlotte hace ocho años. En el 2021 alquiló una habitación en una vivienda ubicada en 3526 Goldeneye Dr. 28216 Charlotte, NC.

“Antes vivía con una familia, pero como se iban a ir, decidí quedarme y firmé el contrato a mi nombre. Es una casa de cuatro cuartos. Yo tenía un compañero de cuarto y todo estaba bien, pero decidí arrendar otro cuarto y conseguí a una persona a través de una aplicación. Mi error fue no haber hecho un proceso más selectivo a la hora de decidir quién iba a vivir en mi casa”, dijo a La Noticia.

Este nuevo inquilino se mudó en diciembre del 2023. Ese fue el único mes que pagó. Relata Cuy que, a partir de entonces, comenzaron las excusas, como la falta de trabajo, la pérdida de su vehículo, entre otros impedimentos para continuar pagando el alquiler de $800 mensuales.

La corte no pudo ayudarlo

“De alguna manera pensaba que yo y mi otro inquilino teníamos que ayudarlo. La situación empeoró porque durante tres meses Matthew (su inquilino) no salía de la casa, ni siquiera para conseguir trabajo. Durante este tiempo varias veces le dije que se fuera y él no se iba, simplemente se quedaba y no pagaba nada. Entonces fui al juzgado para poner la demanda, pero durante la audiencia la desestimaron porque yo no soy el dueño de la casa, ni siquiera miraron el contrato”, contó.

Desde ese momento, Cuy comenzó a buscar otras alternativas para que su inquilino dejara la vivienda, pero todo fue en vano.

“Un día entré a su cuarto y le pedí que me devolviera el colchón donde dormía, porque yo se lo presté, pero me terminaron arrestando a mí por asalto menor. El juez desestimó los cargos porque le expliqué la situación, que yo trabajaba, estudiaba y con lo que estaba lidiando… Luego, cuando consiguió trabajo, después de cinco meses, cuando salió, cambié el código de la puerta para que no pudiera entrar, pero él llamó a la policía y ellos lo dejaron entrar porque dijeron que ‘era su casa’. Sentí que vivía en un infierno. Así que pensé que mi solución era irme en abril, antes de que se venciera el contrato”, comentó.

“Debo pagar $8,000 por una casa en la que no vivo”

Antes de mayo, Cuy informó a la compañía con la cual firmó el contrato, American Homes 4 Rent, que no renovaría el contrato de alquiler y notificó sobre el cambio del código de acceso a la vivienda. Su sorpresa fue que en julio le informaron que debía seguir pagando mientras su inquilino no dejara la casa.

“Antes de irme, él me dijo que alguien le iba a ayudar a llevarse sus cosas, pero era mentira. Prácticamente, es un estafador y, como no quiso irse, me dicen que ahora debo pagar $8,000 por una casa en la que no vivo… Llamé a la encargada, pero parece que hablaron con él y estaban de su lado, porque su respuesta fue que ‘yo era el responsable de esta persona’ y que ellos no podían hacer nada”.

Ante la falta de pago, se inició una orden legal de desalojo en contra de Cuy y fue citado para que acudiera a la corte el 19 de julio. No se presentó. El 1.º de agosto, la compañía tomó posesión de la vivienda.

“Hicieron el desalojo en mi contra, porque la casa está a mi nombre. No sé a quién pedirle ayuda o cómo pedir ayuda, porque ahora por esto, la compañía me dice que tengo que pagar el arriendo a esta persona y me presionan para que les pague los $8,000. Pasé de vivir en una casa a vivir solo en un cuarto y ahora, con todo esto, solo pienso en irme, pero antes de hacerlo quiero dejar mi historial limpio, porque no es justo lo que está ocurriendo. Parece que esta persona siempre está protegida por alguna razón… Siento que fue una estafa y que esta persona lo va a seguir haciendo”, añadió.

Una situación peligrosa e injusta

La Noticia consultó a Ted Fillette, quien cuenta con más de 44 años de experiencia como abogado especializado en desalojos y temas relacionados con la vivienda. A su juicio, esta es la consecuencia de no conocer las obligaciones como inquilino principal.

“Es una situación peligrosa el alquilar habitaciones a otras personas sin saber cuáles son sus obligaciones y derechos legales. Esta es una situación injusta, pero a la vez esto es la consecuencia de desconocer sus obligaciones y tratar de recurrir a la ley con sus propias manos… Existe un gran potencial para conflictos graves, como, personas que se pelean o se lastiman entre sí cuando se sienten frustradas y enojadas”, añadió.

¿Se puede desalojar a un subarrendador si no se es dueño de la casa?

De acuerdo con Fillette la persona que alquila una habitación en una casa alquilada se conoce como subarrendador y es posible desalojarlos. Sin embargo, para ello es necesario:

Consultar a los dueños de la propiedad sobre la posibilidad de subarrendar habitaciones y si ellos autorizan. Firmar un contrato de arrendamiento entre la persona que alquila la casa y quien solo alquila una habitación. Recibir pagos que puedan comprobarse, como transferencias bancarias o giros postales. Dar un aviso al subarrendador de que se iniciará una orden de desalojo si continúa sin pagar su arrendamiento. Demostrar, en corte, que se está en posesión temporal de la vivienda.

“Hay que presentar buenas pruebas en la corte para persuadir al juez de que el inquilino tiene la autoridad para desalojar a un subarrendatario, que este incumplió con el contrato de arrendamiento y se le avisó para que se fuera antes de acudir a la corte”, dijo Fillette.

“Lo importante es entender que existen derechos de los inquilinos, pero también obligaciones y si todo se hace correctamente, esto puede ganar. Por eso, la mejor recomendación es consultar a un abogado y no intentar tomar la justicia por su mano, tratando de resolver las cosas por sí mismo. No ha funcionado hasta ahora”, concluyó.

