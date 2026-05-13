Un accidente automovilístico ocurrido en la zona este de Charlotte la madrugada del domingo 10 de mayo terminó con la vida de Luis Vázquez Reyes, un latino de 33 años.

El accidente se produjo alrededor de las 2:24 a.m. en la cuadra 9400 de East WT Harris Boulevard, según el informe del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Este indica que Vázquez Reyes conducía un Volkswagen Passat que se desvió hacia el carril contrario e impactó con un Infiniti Q50 que circulaba en dirección opuesta.

Las autoridades confirmaron que la falta del cinturón contribuyó a la gravedad del accidente. Aunque Luis fue trasladado a un hospital cercano, momentos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La conductora del Infiniti, Danise Manuelita-Chavez, de 29 años, y su pasajero, Ronald Givens Jr., de 39 años, sí llevaban cinturón y resultaron con heridas leves.

Esta es una investigación activa y en curso. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona que tenga información al respecto, puede comunicarse con el detective Kupfer al 704-432-2169, extensión 1.

La importancia del cinturón y precaución al volante

Este accidente sirve como un recordatorio de la importancia de seguir las normas de tránsito. El cinturón de seguridad es un salvavidas en caso de siniestros.

Consejos básicos para la seguridad al volante:

Usar siempre el cinturón de seguridad : Este debe ajustarse correctamente sobre las caderas y el pecho.

: Este debe ajustarse correctamente sobre las caderas y el pecho. Respetar los límites de velocidad : Reducir la velocidad disminuye las probabilidades de perder el control.

: Reducir la velocidad disminuye las probabilidades de perder el control. Evitar el consumo de alcohol : Nunca combines el volante con bebidas alcohólicas.

: Nunca combines el volante con bebidas alcohólicas. Evitar distracciones: Mantén la atención en la carretera y no uses el teléfono mientras conduces.

En Carolina del Norte, la multa por no usar el cinturón de seguridad puede superar los $180. Pero más allá de las sanciones, usarlo puede salvar vidas.