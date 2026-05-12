Charlotte y sus alrededores ofrecen esta semana diversas iniciativas de apoyo comunitario para familias que necesitan asistencia alimentaria y artículos esenciales para bebés. Llega hasta el final y visita La Noticia todas las semanas para conocer más de estas iniciativas.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y True Love, organizarán jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 13 de mayo
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: jueves 14 de mayo
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Health Sciences Academy en Monroe Middle School
- Dirección: 601 E Sunset Dr, Monroe, NC 28112
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 14 y 21 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: martes 19 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros, y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 14 y 28 de mayo
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
- Para más información escriba un correo a SGUMCbearcloset@gmail.com
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Alimento gratis para tu mascota
En el marco del Mes Nacional de las Mascotas, Target ofrecerá kits gratuitos para perros o gatos en tiendas participantes. Cada bolsa incluirá muestras de alimentos de marcas como Purina y Sheba, como parte de esta celebración especial para las mascotas.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: todas las tiendas Target de Charlotte
Obtén una paleta gratuita en Morelia
Morelia Paletas está celebrando la apertura de una nueva sucursal con un evento donde estarán regalando más de mil paletas hechas con helado artesanal. Podrás escoger entre más de 20 sabores.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 1:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Morelia Ice Cream Paletas
- Dirección: 715 E 36th St #151, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.