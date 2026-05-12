Charlotte reúne esta semana una amplia agenda de eventos gratuitos dirigidos a la comunidad, con oportunidades de empleo, ferias laborales, talleres de capacitación y actividades educativas. Estas actividades buscan apoyar a quienes desean mejorar sus habilidades. Llega hasta el final para conocer más eventos y recursos en nuestras carteleras semanales.

Evento de contratación de CMS Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más. Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Costo: gratis

Feria de empleo en Charlotte Conecta con empresas de distintas industrias y descubre oportunidades laborales y puestos vacantes en áreas como tecnología, ventas, construcción, plomería, soldadura, hotelería, servicio al cliente, educación y más. Fecha : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe registrarse en el siguiente enlace.

Búsqueda de empleo de verano para jóvenes Adolescentes que buscan trabajo este verano podrán participar en una sesión gratuita donde aprenderán consejos y estrategias para encontrar empleos que se adapten a su horario, transporte, intereses y metas futuras. También recibirán apoyo para buscar oportunidades laborales y completar solicitudes de empleo. Los participantes pueden llevar su currículum. Quienes no tengan uno podrán crear uno durante la actividad. Fecha : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller gratuito de introducción a Microsoft Excel La biblioteca ofrecerá un taller básico de Microsoft Excel en español para personas interesadas en aprender a crear, editar y guardar hojas de cálculo. Durante la sesión, los participantes aprenderán a navegar en Excel, ingresar datos y ajustar filas y columnas. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller avanzado de Microsoft Excel Personas que ya tienen conocimientos básicos de Excel podrán participar en este taller para aprender herramientas más avanzadas y continuar desarrollando sus habilidades en el manejo de hojas de cálculo. Fecha : sábado 16 de mayo

: sábado 16 de mayo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library – Community Room.

: Hickory Grove Library – Community Room. Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Inscripción en el siguiente enlace.

Club de lectura en español: Entre Letras Amantes de la lectura podrán participar en una nueva reunión del club “Entre Letras”, donde este mes se conversará sobre el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. El grupo se reúne mensualmente para hablar de obras de diferentes géneros literarios, principalmente de autores hispanos. Fecha : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción en el siguiente enlace.