Charlotte reúne esta semana una amplia agenda de eventos gratuitos dirigidos a la comunidad, con oportunidades de empleo, ferias laborales, talleres de capacitación y actividades educativas. Estas actividades buscan apoyar a quienes desean mejorar sus habilidades. Llega hasta el final para conocer más eventos y recursos en nuestras carteleras semanales.
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más.
- Fecha: miércoles 13 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
Feria de empleo en Charlotte
Conecta con empresas de distintas industrias y descubre oportunidades laborales y puestos vacantes en áreas como tecnología, ventas, construcción, plomería, soldadura, hotelería, servicio al cliente, educación y más.
- Fecha: viernes 22 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe registrarse en el siguiente enlace.
Búsqueda de empleo de verano para jóvenes
Adolescentes que buscan trabajo este verano podrán participar en una sesión gratuita donde aprenderán consejos y estrategias para encontrar empleos que se adapten a su horario, transporte, intereses y metas futuras. También recibirán apoyo para buscar oportunidades laborales y completar solicitudes de empleo. Los participantes pueden llevar su currículum. Quienes no tengan uno podrán crear uno durante la actividad.
- Fecha: miércoles 20 de mayo
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratuito de introducción a Microsoft Excel
La biblioteca ofrecerá un taller básico de Microsoft Excel en español para personas interesadas en aprender a crear, editar y guardar hojas de cálculo. Durante la sesión, los participantes aprenderán a navegar en Excel, ingresar datos y ajustar filas y columnas.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller avanzado de Microsoft Excel
Personas que ya tienen conocimientos básicos de Excel podrán participar en este taller para aprender herramientas más avanzadas y continuar desarrollando sus habilidades en el manejo de hojas de cálculo.
- Fecha: sábado 16 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library – Community Room.
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción en el siguiente enlace.
Club de lectura en español: Entre Letras
Amantes de la lectura podrán participar en una nueva reunión del club “Entre Letras”, donde este mes se conversará sobre el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. El grupo se reúne mensualmente para hablar de obras de diferentes géneros literarios, principalmente de autores hispanos.
- Fecha: martes 19 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de conversación de inglés para todos los niveles
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 23 de abril
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville
- Fecha: lunes 18 de mayo
- Horario: 1:00 p.m. a 2:30 pm.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 18 de mayo
- Horario: 3:00 p.m. a 4:30 p.m. o 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: martes 19 de mayo
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208