Un gran incendio destruyó parte de un complejo de apartamentos ubicado cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El fuego comenzó la tarde del domingo 17 de mayo en el complejo Yachtsman, sobre Queens Harbor Road, junto a Lake Wylie.

Equipos de emergencia recibieron la llamada alrededor de las 4:45 p.m. y movilizaron unidades de varios departamentos para contener las llamas.

Las imágenes compartidas por las autoridades mostraron graves daños en el techo y la parte trasera del edificio, mientras densas columnas de humo cubrían el área.

Bomberos atacaron el fuego desde tierra y desde el lago

La magnitud del incendio obligó a desplegar una operación de respuesta amplia. Varias compañías de bomberos trabajaron juntas para controlar las llamas.

Además de camiones con escaleras que lanzaban agua desde arriba, las autoridades utilizaron el Charlotte Fireboat 38, una embarcación especializada para combatir incendios desde el agua.

Mientras las unidades terrestres protegían la estructura, el bote atacó las llamas desde el lado que da al lago. El Departamento de Bomberos de Charlotte destacó la coordinación entre las agencias.

“La ayuda mutua significa responder al llamado cuando nuestros departamentos vecinos necesitan ayuda. Esta tarde, las dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Charlotte hicieron exactamente eso”, escribió la agencia.

No reportan heridos tras el incendio

Pese a la magnitud de los daños, las autoridades informaron que ninguna persona necesitó ser trasladada a un hospital.

Hasta el momento, los equipos de emergencia tampoco han confirmado cuántos residentes perdieron sus viviendas debido al incendio.

El complejo afectado se encuentra en la zona de Steele Creek, al suroeste de Charlotte, cerca de Shopton Road West.

La causa del incendio sigue bajo investigación

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó el incendio. El Departamento de Bomberos de Steele Creek, que lidera la investigación, continúa recopilando evidencia en el lugar.

Las autoridades podrían ofrecer nuevos detalles una vez concluyan las inspecciones y evaluaciones estructurales.