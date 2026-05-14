2024-2025: Charlotte creció más que cualquier otra ciudad del país

La Ciudad Reina sigue creciendo a un ritmo histórico. Según las últimas estimaciones del Censo, Charlotte es la ciudad con el mayor aumento numérico de población entre 2024 y 2025.

La ciudad sumó 20,731 nuevos residentes entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos de la Oficina del Censo. Ninguna otra ciudad del país registró un aumento numérico mayor durante ese período.

Con este crecimiento, Charlotte alcanzó una población estimada de 964,784 habitantes y se mantiene como la 14.ª ciudad más grande de Estados Unidos.

Charlotte crece mientras otras grandes ciudades se desaceleran

El nuevo informe revela una tendencia nacional importante. Las ciudades más grandes siguen creciendo, pero a un ritmo mucho más lento que en años anteriores. Incluso algunas perdieron población.

Nueva York registró la mayor caída del país, con una reducción de 12,196 residentes entre 2024 y 2025. Mientras tanto, ciudades medianas y suburbios alrededor de grandes áreas metropolitanas crecieron más rápido.

Ese patrón también se observa en Charlotte. Aunque la Ciudad Reina lideró el crecimiento numérico nacional, varias ciudades medianas de su área metropolitana crecieron más rápido porcentualmente.

La ciudad con mayor crecimiento relativo fue Fort Mill, Carolina del Sur, ubicada a unos 20 minutos de Charlotte. Fort Mill aumentó su población un 6.8 % y llegó a 38,673 habitantes.

¿Por qué Charlotte sigue creciendo?

Expertos del Censo señalan varios factores. La combinación de migración nacional e internacional, junto con nuevas viviendas y oportunidades laborales, impulsa el crecimiento de ciudades medianas del sur del país.

“El crecimiento de las grandes ciudades se desaceleró de manera significativa entre el 2024 y el 2025”, explicó Matt Erickson, estadístico de la Oficina del Censo.

“En ciudades medianas se produjo un ‘equilibrio ideal’”, agregó.

Charlotte continúa atrayendo familias, trabajadores y empresas por su economía, calidad de vida y ubicación estratégica.

Raleigh también alcanza una cifra histórica

El informe también destaca a Raleigh. La capital de Carolina del Norte superó por primera vez los 500,000 habitantes, uniéndose al grupo de las 39 ciudades estadounidenses con medio millón de residentes o más.

El crecimiento de Carolina del Norte refleja la fuerte expansión del sur del país, especialmente en áreas metropolitanas con nuevos desarrollos residenciales y empleo tecnológico.

Las ciudades más grandes del país

Estas son las ciudades más pobladas del país en 2025:

Nueva York Los Ángeles Chicago Houston Phoenix

Charlotte ocupa el puesto 14, por delante de Columbus, Ohio.