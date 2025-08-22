Charlotte continúa afianzándose como uno de los destinos más atractivos del país para vivir. Entre julio de 2023 y julio de 2024, el área metropolitana Charlotte-Concord-Gastonia (NC-SC) registró un aumento neto de 57,300 nuevos residentes por inmigración, según datos del Censo.

Este incremento equivale a 157 personas que se mudan a la región cada día, consolidando a Charlotte como un polo de crecimiento poblacional y económico.

“El flujo constante de personas refuerza lo que ya sabemos: Charlotte es un destino de elección. Talento y oportunidad convergen aquí,” señaló Tracy Dodson, directora de operaciones de la Charlotte Regional Business Alliance.

Charlotte supera a grandes ciudades en nuevos habitantes

La oficina del Censo reportó que nueve de las diez áreas metropolitanas de mayor crecimiento se encuentran en el Sur del país.

Charlotte se posicionó en el noveno puesto a nivel nacional en migración neta entre los años 2020 y 2024, superando a ciudades como:

Boston

Filadelfia

Los Ángeles

Raleigh

Minneapolis

Crecimiento en todos los condados

El crecimiento no se concentra únicamente en Charlotte. Cada condado de la región reportó ganancias poblacionales entre 2023 y 2024.

Mecklenburg: +22,000 habitantes (crecimiento de 1.9 %)

+22,000 habitantes (crecimiento de 1.9 %) Iredell: +5,900 (3 % de crecimiento, el mayor en porcentaje)



¿De dónde vienen los nuevos habitantes de Charlotte?

En cuanto al origen, el 51 % de los nuevos residentes proviene de Estados Unidos, mientras que el 49 % son internacionales.

Impacto en vivienda y economía local

El auge migratorio impulsa también el mercado inmobiliario. La National Association of Realtors incluyó a Charlotte-Concord-Gastonia entre los 10 principales mercados de vivienda para el 2025.

Gary Scott, presidente de Howard Hanna Allen Tate Real Estate, afirmó:

“El crecimiento demográfico sostiene la demanda de vivienda y genera un impacto económico positivo en múltiples sectores.”

Desafío de infraestructura: transporte en el centro del debate

Para la Charlotte Regional Business Alliance, con una afluencia diaria de 157 nuevos habitantes en Charlotte, la región debe equilibrar su atractivo como destino económico con inversiones estratégicas en transporte, vivienda e infraestructura para sostener su crecimiento.

Agregan que el crecimiento acelerado trae consigo un reto: la movilidad. Frente a esto, destacan el P.A.V.E. Act (House Bill 948) que propone un aumento del 1 % en el impuesto a las ventas en el condado de Mecklenburg.

La medida, que será sometida a votación en noviembre, permitiría recaudar $19.4 mil millones en 30 años. Los fondos se destinarán a mejorar carreteras, ampliar el transporte público y modernizar la infraestructura vial.