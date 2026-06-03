Apoyo, aprendizaje y convivencia son algunos de los temas que marcan la agenda comunitaria de esta semana. Habrá distribución de alimentos, ayuda para familias con bebés, asesorías de salud, eventos culturales, oportunidades educativas y actividades recreativas que buscan fortalecer los lazos entre los residentes de Charlotte y las comunidades vecinas. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Pañales gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. Fecha : miércoles 3 de junio

: miércoles 3 de junio Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Bazar solidario por Daisa Únete a una tarde de solidaridad para apoyar a Daisa Jiménez, quien actualmente lucha contra el cáncer. Disfruta de música en vivo, buena compañía y la oportunidad de contribuir a una causa comunitaria. Cada asistencia, compra y muestra de apoyo ayudará a marcar la diferencia. Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Titi's Chicha (The Latin Corner)

: Titi's Chicha (The Latin Corner) Dirección: 705 Main St, Pineville, NC 28134

Protesta contra la expansión de centros de inmigración Organizaciones locales y miembros de la comunidad se reunirán para exigir a los legisladores que se opongan a la expansión de los centros de detención migratorios en Carolina del Norte. Los asistentes se concentrarán frente al edificio federal para expresar su preocupación sobre el aumento de inmigrantes que han fallecido en cárceles migratorias. Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Charles R. Jonas Federal Building

: Charles R. Jonas Federal Building Dirección: 401 W Trade St, Charlotte, NC 28202

Apertura de nuevo centro comunitario Este fin de semana será la inauguración del Centro Comunitario Archdale, el cual busca ofrecer apoyo integral a familias latinas de Charlotte a través de programas que presentarán ese día. Este evento contará con recursos locales de 18 organizaciones, rifas, estación para niños con juegos, pintacarita y comida gratis. Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : St. Andrew's United Methodist Church

: St. Andrew's United Methodist Church Dirección: 1901 Archdale Dr, Charlotte, NC 28210

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 9 de junio

: martes 9 de junio Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organizarán jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170 Fecha : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Salud

Renacer a través de la música El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad. Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo: Gratis

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clínica gratuita en Charlotte El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad. Fecha : domingo 7 de junio

: domingo 7 de junio Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212. Inscripción: en el siguiente enlace.

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Educación, cursos y oportunidades

Evento: Toma el control de tu consumo de energía y ahorra Aprende a comprender tu factura de electricidad, controlar tu consumo de energía y descubrir oportunidades de ahorro para tu hogar. Durante este evento recibirás orientación práctica para interpretar tus costos, conocer recursos en línea, facturación electrónica, medidores inteligentes y programas que podrían ayudarte a reemplazar electrodomésticos a costos reducidos a través de colaboraciones con Lowe's y Energy Saver NC. Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Charlotte Bilingual Preschool

: Charlotte Bilingual Preschool Dirección: 6300 Highland Ave, Charlotte, NC 28215

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Búsqueda de empleo de verano para adolescentes ¿Eres adolescente y buscas un trabajo de verano? Participa en esta sesión donde aprenderás cómo encontrar un empleo que se adapte a tu horario, transporte, intereses y metas futuras. También recibirás recursos para ayudarte a buscar oportunidades laborales y completar solicitudes de empleo. Si ya tienes un currículum, puedes llevarlo para recibir orientación. Si no tienes uno, tendrás la oportunidad de crear uno durante la actividad. Fecha : martes 9 de junio

: martes 9 de junio Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción: en el siguiente enlace.

Arte y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponible de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Hombres de negro” (Men in black). Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Mercado nocturno en granja urbana Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más. Además, el sábado de esta semana realizarán una jornada llena de vendedores y emprendedores locales y el domingo será una noche de bingo bilingüe familiar. Mercado nocturno

Fecha : jueves 4 de junio

: jueves 4 de junio Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Noche de Bingo

Fecha : domingo 7 de junio

: domingo 7 de junio Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Tarde con pequeños negocios y emprendedores

Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar : Granja Pascuales

: Granja Pascuales Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Noche asiática en el mercado Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento. Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora : 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Urban District Market

: Urban District Market Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Festival: Taste of Charlotte Taste of Charlotte es un festival gastronómico y cultural que se celebra en el centro de Charlotte. Durante tres días, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de restaurantes locales, entretenimiento en vivo y actividades para toda la familia. Habrá más de 100 opciones de comida, zona infantil con actividades y juego, venta de bebidas refrescantes, artesanía local y escenarios con espectáculos. Fechas: del 5 al 7 de junio

del 5 al 7 de junio Horarios : viernes y sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m | domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

: viernes y sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m | domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar: Tryon Street, desde Trade Street hasta Brooklyn Village Avenue, en el centro de Charlotte

Tryon Street, desde Trade Street hasta Brooklyn Village Avenue, en el centro de Charlotte Costo: ingreso gratuito