Luis Arriaza, un niño de cinco años, falleció tras ser atropellado por un vehículo que huyó de la escena en High Point, Carolina del Norte. Ahora, Ángela Arriaza, su madre, inició una campaña para cubrir los gastos funerarios y legales y pide la ayuda de la comunidad en estos momentos de dificultad.

Accidente con fuga acaba con la vida de un niño

Alrededor de las 5:00 p.m. del 5 de junio, Luis fue atropellado cerca de su hogar, en la intersección de East Russell Avenue y Hines Street. El conductor abandonó la escena sin prestar ayuda, dejando al pequeño de cinco años tendido en la vía, según informaron las autoridades locales.

“Lo dejó tirado sin auxilio. Mi bebé no sobrevivió debido a la gravedad de los golpes”, publicó Angela.

Al sitio, llegaron oficiales del Departamento de Policía de High Point, bomberos y personal médico, quienes trasladaron al pequeño de cinco años a un hospital cercano, donde falleció.

“Esta es una tragedia desgarradora que ha cambiado para siempre la vida de una familia y ha afectado a nuestra comunidad. Un niño de cinco años perdió la vida, y la persona responsable tomó la decisión de abandonar el lugar en lugar de detenerse y ayudar”, dijo el jefe de policía Curtis Cheeks III a través de un comunicado.

Tras una investigación que incluyó la revisión de pistas y la colaboración comunitaria, la policía arrestó a Jeremiah J. Benton, de 25 años, por este hecho este miércoles 10 de junio. Ahora, enfrenta cargos por atropello con fuga que resultó en muerte y lesiones graves.

Familia pide apoyo para gastos funerarios

Con este arresto, la familia espera obtener justicia por la muerte del niño. Sin embargo, enfrenta gastos funerarios y legales que podrían superar los $20,000. Para cubrir estos costos, Ángela lanzó una campaña por GoFundMe.

“No tengo los recursos económicos para velarlo”, señala en ella.

Luis será despedido en un velorio este domingo 14 y lunes 15 de junio en 1015 Eastchester Dr, High Point, NC 27262. Quienes deseen colaborar con esta familia, pueden donar a través del siguiente enlace.