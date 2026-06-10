Trump aprueba $70,000 millones a deportaciones y control migratorio

El presidente Donald Trump firmó el 10 de junio una nueva ley que destina casi $70,000 millones adicionales para reforzar las operaciones migratorias y deportaciones durante el resto de su mandato.

La medida representa una de las mayores inversiones federales en materia de inmigración de los últimos años y fortalece significativamente los recursos de las agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.

Según la Casa Blanca, la legislación asigna $38,000 millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y $26,000 millones a la Patrulla Fronteriza. Además, incluye otros $5,000 millones para cubrir gastos imprevistos relacionados con estas operaciones.

Fondos garantizados para deportaciones por tres años

La nueva ley financiará a ambas agencias durante los próximos tres años.

El gobierno busca garantizar un flujo constante de recursos mientras implementa una estrategia migratoria más agresiva.

La administración Trump ha manifestado su intención de aumentar significativamente las deportaciones y fortalecer las acciones de control migratorio en todo el país.

Una batalla política de seis meses

La aprobación de la medida puso fin a una disputa política que se prolongó durante casi seis meses en Washington.

El debate comenzó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones federales de inmigración realizadas en Minneapolis a principios de año.

A raíz de esos hechos, legisladores demócratas solicitaron cambios en las políticas de aplicación migratoria, lo que provocó un prolongado estancamiento en las negociaciones presupuestarias.

Finalmente, los republicanos avanzaron sin apoyo demócrata y lograron aprobar el proyecto en la Cámara de Representantes por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra.

Enfoque exclusivo en inmigración

Durante las negociaciones, varias propuestas fueron eliminadas del proyecto final.

Entre ellas figuraban más de $1,000 millones para medidas de seguridad relacionadas con la Casa Blanca y un fondo destinado a compensar a aliados políticos de Trump que alegan haber sido víctimas de persecución política.

Ante la controversia generada, ambas iniciativas fueron descartadas.

El texto aprobado se concentró exclusivamente en financiar la aplicación de las leyes migratorias, un tema que continúa siendo una de las principales prioridades políticas del Partido Republicano.

¿Qué significa para los inmigrantes?

La nueva ley podría traducirse en un aumento de operativos migratorios. Es decir, mayores recursos para investigaciones, más personal de control fronterizo y una expansión de las capacidades de detención y deportación.

Expertos señalan que el impacto práctico dependerá de cómo las agencias utilicen los nuevos fondos y de las futuras directrices que emita el gobierno federal.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los inmigrantes han expresado preocupación por el posible incremento de acciones de cumplimiento migratorio en comunidades de todo el país.

Esta nota se elaboró con información de AP.