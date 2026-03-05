Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Tras una serie de controversias por su manejo del tema migratorio, incluyendo ignorar órdenes judiciales, arrestos migratorios de ciudadanos americanos e inmigrantes legales, la muerte de dos ciudadanos por agentes federales, uso injustificado de millones de dólares, el presidente Donald Trump anunció el 5 de marzo la salida de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, seguirá trabajando para el gobierno.

La salida ocurre después de semanas de críticas por el manejo de las políticas de inmigración, incluyendo denuncias por arrestos de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales, presuntas violaciones de órdenes judiciales, la muerte de ciudadanos por parte de agentes federales y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.

Presión política y audiencias en el Congreso

Noem enfrentó intensos cuestionamientos en el Capitolio durante dos días de audiencias ante legisladores republicanos y demócratas. Entre las críticas también se mencionaron dudas sobre su liderazgo tras la muerte de dos personas durante un operativo federal en Minneapolis.

El senador de Carolina del Norte Thom Tillis se sumó a las voces que pedían su renuncia durante una audiencia de supervisión. Tillis exigió a Noem respuestas sobre los operativos recientes de control migratorio realizados dentro del país por agentes federales, incluyendo Carolina del Norte. Dijo que sus solicitudes han sido ignoradas en varias ocasiones.

Nuevo nominado para dirigir el DHS

Trump anunció que nominará al senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin para ocupar el cargo. Mientras tanto, indicó que Noem pasará a desempeñar un nuevo rol como “enviada especial para el Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad enfocada en el hemisferio occidental.

En su anuncio, el presidente afirmó que Noem “sirvió bien a la administración” y destacó sus resultados en temas fronterizos.

Críticas de organizaciones migratorias a Kristi Noem

Organizaciones defensoras de inmigrantes reaccionaron con escepticismo ante el cambio. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva del grupo America’s Voice, afirmó que la salida de Kristi Noem no representa verdadera rendición de cuentas.

Según Cárdenas, el problema no se limita a una sola funcionaria, sino a una política migratoria más amplia que, en su opinión, ha permitido abusos por parte de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.

“El mandato de Kristi Noem estuvo marcado por la crueldad y la corrupción al frente de una agencia responsable de algunos de los peores abusos de nuestro gobierno en la historia moderna de Estados Unidos”, señaló la activista.

Debate sobre el futuro de la política migratoria

La destitución de Noem se produce en medio de un intenso debate nacional sobre la estrategia migratoria del gobierno, especialmente en relación con las deportaciones masivas y el papel de las agencias federales encargadas de la aplicación de la ley migratoria.

En estos momentos está vigente un cierre parcial del DHS, pues el Congreso pidió reformas antes de destinar más dinero a su abultado presupuesto.