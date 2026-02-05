El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, envió una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Kristi Noem, para exigir respuestas sobre operativos recientes de control migratorio realizados dentro del país por agentes federales.

Charlotte fue una de las ciudades en donde agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizaron un operativo a gran escala a mediados de noviembre pasado. Igualmente, agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se encuentran activos en diferentes puntos de Carolina del Norte.

La solicitud ocurre antes de una audiencia de Noem ante el Comité Judicial del Senado programada para el 3 de marzo, del cual Tillis es miembro.

Operativos bajo revisión: Charlotte y Minneapolis

En su carta, enviada el 2 de febrero, Tillis menciona preocupaciones sobre la operación “Charlotte’s Web” realizada en Carolina del Norte el 15 de noviembre de 2025, así como los operativos recientes en Minneapolis, Minnesota.

Tillis, además, pide información relacionada con reportes de detenciones de ciudadanos estadounidenses, uso de la fuerza por parte de agentes federales en los operativos, daños a propiedad privada, uso de órdenes administrativas para ingresar a lugares y justificación inicial de las intervenciones.

El senador señaló que, aunque la operación en Carolina del Norte resultó en la detención de inmigrantes con antecedentes criminales, lo que dijo apoyar, también surgieron denuncias públicas de que ciudadanos estadounidenses fueron detenidos y sometidos por la fuerza.

“Los informes locales describen, entre otros incidentes, el caso de un ciudadano estadounidense detenido dos veces en un solo día. En el segundo encuentro, los agentes rompieron la ventanilla de su vehículo y lo sacaron a la fuerza del vehículo”, escribe Tillis.

“Otros informes describen a un joven de 18 años, también ciudadano estadounidense, detenido en su lugar de trabajo en Cary, Carolina del Norte, y posteriormente abandonado en otro lugar, donde los agentes de la CBP arrojaron sus pertenencias”, continuó el senador republicano.

Pidió a DHS aclarar si esos reportes son inexactos o si corresponden a incidentes reales.

“Debe haber disciplina y límites legales”

“Si estos relatos son inexactos, los habitantes de Carolina del Norte agradecerían la aclaración. Si son ciertos, representan una falla en las garantías de seguridad que exige medidas correctivas. En cualquier caso, la ausencia de datos claros sobre cada incidente ha dificultado la evaluación objetiva y ha socavado innecesariamente la confianza pública”, menciona.

Tillis escribió que los operativos migratorios dentro del país deben ser efectivos, disciplinados, apegados a la Constitución y la ley, así como claros en sus fundamentos.

Indicó que históricamente las agencias han cumplido esos estándares, pero dijo que operativos recientes generan dudas que requieren supervisión directa del Congreso.

Preguntas formales al DHS

En la carta, el senador solicita datos concretos, entre ellos:

¿Cuántas personas fueron detenidas en la operación de Charlotte?

¿Cuántos tenían condenas penales previas?

¿Cuántos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Charlotte y Minneapolis?

¿Bajo qué base legal fueron retenidos?

¿Qué protocolos de uso de fuerza se aplicaron?

Puede encontrar la carta completa aquí.

La carta llega en medio del debate en Washington sobre el masivo financiamiento del DHS. Tillis también ha criticado públicamente a Noem por la respuesta de su departamento ante emergencias pasadas, incluido el manejo del huracán Helene en 2024.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, envió previamente una carta similar sobre operativos en Charlotte y dijo en diciembre que no recibió respuesta.