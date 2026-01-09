Alrededor de 1,000 manifestantes se reunieron este jueves 8 de enero en el First Ward Park en respuesta a la muerte de Renee Nicole Good, quien falleció en Minneapolis este 7 de enero tras recibir disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras presenciaba un operativo.

Desde las 5:30 p.m., los manifestantes llegaron al punto de encuentro ubicado en 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202, con banderas y carteles en contra de ICE, de las políticas del presidente Donald Trump, para exigir el cese de las redadas y/o justicia por la muerte de Good. Antes de iniciar una marcha por las calles del centro de la ciudad.

Charlotte alza la voz contra ICE tras el tiroteo fatal

Entre los discursos, los manifestaron como las acciones de agentes migratorios han generado miedo e indignación en comunidades inmigrantes y defensores de derechos civiles en el país.

Maryann Ruiz, quien representó a la organización Carolina Migrant Network, contó cómo más de 20 personas fallecieron bajo custodia de las agencias de control migratorio durante el 2025. Además, denunció la “campaña de terror” contra la comunidad inmigrante de Charlotte, durante los operativos de la patrulla fronteriza en noviembre del 2025.

“Nosotros vimos en primera persona como actúa CBP cuando están en la ciudad. Pasó aquí en noviembre… Ellos están abusando de su poder y mataron a alguien en Minneapolis”, dijo y explicó como Carolina Migrant Network busca solidarizarse con la comunidad que se vio afectada. Así como invitar a quienes quieran alertar sobre la presencia de inmigración a unirse a su línea de emergencia, Comunidad Colectiva.

Por su parte, Mayra Trinidad, una de las participantes, expresó su preocupación por la violencia y las políticas represivas.

“Queda claro con el asesinato de Renee Nicole Good que la administración de Trump no dudará en usar violencia contra quienes se les opongan… Los agentes disparan contra personas a plena luz del día, sin dudar, y luego dicen que fue defensa propia. Todos sabemos que nunca se trató de acabar con el crimen. Trump dice que las personas inmigrantes son criminales, que nos quitan los trabajos, pero nosotros sabemos que eso no es cierto, que todo eso es mentira. No permitiríamos que ICE y Trump sigan aterrorizando a nuestras comunidades inmigrantes”, expresó.

El miedo afecta a familias y negocios

Mientras que Ruth Díaz, originaria del Estado de México, habló sobre el impacto directo que las redadas y las políticas migratorias han tenido en su comunidad.

“Tenemos familia que son inmigrantes y hemos visto el terror, el miedo que ellos han experimentado últimamente a causa de las redadas, al no querer salir a trabajar, al no querer ir a las escuelas”, comentó.

También destacó cómo estas políticas están afectando económicamente a pequeños negocios. “Nos hemos dado cuenta de que nuestras ventas también han bajado mucho. Cuando empiezan a publicar que inmigración está en Charlotte, que está en Gastonia, toda la gente no sale de sus casas, lógico, las ventas no son iguales… Tengo viviendo aquí ya casi 25 años y nunca me había tocado ver una situación como esta. Ahora tú puedes sentir el miedo que la gente siente, se palpa, incluso cuando vas a los centros comerciales de tu comunidad, ves que muchos de ellos ya no tienen la misma afluencia de gente que antes había allí”, añadió.

Galería de protesta pacífica en Charlotte contra las políticas migratorias (Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).