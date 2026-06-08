Francisco Javier Chacoa Pineda, un venezolano de 50 años, quien residía en Raleigh, enfrenta cargos federales por fraude migratorio tras mentir sobre su condena por abuso sexual y explotación contra una menor. Negó tener antecedentes en su solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Ocultó antecedentes penales en su solicitud

Chacoa Pineda fue declarado culpable en marzo de 2026 de un cargo de explotación sexual en primer grado y tres cargos de abuso sexual, todos contra una víctima de 13 años. Los delitos se cometieron entre enero y abril de 2024. El Tribunal Superior de Carolina del Norte en el condado de Wake lo sentenció a 11 años y medio de prisión. Además, fue obligado a registrarse como delincuente sexual.

Según la investigación policial, aun sabiendo los delitos que había cometido, respondió “No” a preguntas sobre antecedentes penales y conducta sexual con menores en su solicitud presentada el 24 de abril de 2024 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Hizo declaraciones falsas a sabiendas, bajo pena de perjurio, en su solicitud para obtener el Estatus de Protección Temporal”, señala la acusación.

Chacoa Pineda fue arrestado en octubre de 2024 por estos delitos por el Departamento de Policía de Raleigh. De ser declarado culpable por el cargo federal, Chacoa podría enfrentar más de 10 años de prisión. Estos seían adicionales a los que debe cumplir por explotación sexual y abuso de un menor.

Este caso fue parte de la operación nacional “False Haven” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta busca identificar a personas que hayan obtenido beneficios migratorios fraudulentamente.

Consecuencias de mentir en una solicitud migratoria

Cabe aclarar que Chacoa Pineda fue condenado por los delitos después de haber obtenido un Estatus de Protección Temporal (TPS). Un beneficio migratorio revocado en enero de 2025. Esta acusación se centra en mentir a las autoridades migratorias.

Según la abogada de inmigración Ruth Santana, ocultar o mentir en solicitudes migratorias constituye un fraude y puede terminar en multas, negaciones de peticiones e incluso la deportación.

“Si usted le miente a inmigración, ellos pueden interpretar que está mintiendo en otras cosas y allí, en términos de inmigración, ocurrirían dos cosas: le niegan la solicitud y colocan que mintió, porque uno firmó un documento previo diciendo que estaba diciendo la verdad, y la otra alternativa es que a usted lo vayan a investigar y que pongan su caso en pausa, hasta que ellos determinen el resultado de la investigación”, explicó a La Noticia anteriormente.

Las autoridades recuerdan que si sabe de alguien que mintió en sus formularios, falsificó documentos o pagó a un tramitador ilegal para obtener beneficios migratorios, puede denunciar en el siguiente enlace o enviar un correo a uscis.tipline@uscis.dhs.gov.

Si se trata de delitos graves, como abuso de menores, puede llamar a la línea directa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) al 866-347-2423.

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