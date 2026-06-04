Con la llegada de las vacaciones de verano, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) alerta que aumenta la popularidad de carreras ilegales y otros delitos cometidos por jóvenes como fiestas clandestinas, consumo de sustancias, daños a la propiedad y peleas, entre otros.

En el caso de las tomas de calles y carreras ilegales, el oficial de la División de Steele Creek explica que, por lo general, los corredores suelen bloquear calles y, en algunos casos, autopistas no solo para no ser interrumpidos por el tráfico, sino también para dificultar el acceso de las fuerzas de seguridad.

El problema es que este tipo de carreras pone en riesgo tanto a los participantes que realizan maniobras peligrosas como a los transeúntes o conductores no involucrados que podrían accidentarse.

Actividades con vehículos prohibidas en vía pública

De acuerdo con el Código de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte, se consideran conductas peligrosas e ilegales:

Patinar llantas para generar humo

para generar humo Hacer donas o giros en circulo

o giros en circulo Acrobacias callejeras

callejeras Hacer derrape controlado

controlado Bloquear calles para carreras o exhibiciones de autos

para carreras o exhibiciones de autos Circular en una sola llanta con motocicleta

¿Qué hacer si presencia carreras clandestinas?

“Si usted observa que este tipo de carreras ilegales está ocurriendo, tiene que reportarlo, llamar a la policía y dar una buena descripción para que podamos lidiar con este problema que no es nuevo en la ciudad. También queremos recordarle que si usted se ve envuelto en un accidente por esto, debe permanecer en el sitio y llamar a la policía; irse del accidente es un crimen”, comentó Jiménez.

Otras recomendaciones, si ve este tipo de carreras, son:

Evitar acercarse al lugar de la exhibición y mantener la calma.

de la exhibición y mantener la calma. No intentar confrontar a los participantes , ya que podrían estar bajo la influencia de sustancias.

, ya que podrían estar bajo la influencia de sustancias. Si está en su vehículo, buscar una ruta alternativa y reportar la carrera cuando sea seguro hacerlo y ofrecer detalles útiles a las autoridades como: características del vehículo o placas.

y reportar la carrera cuando sea seguro hacerlo y ofrecer detalles útiles a las autoridades como: características del vehículo o placas. No permanecer como espectador. En Charlotte, CMPD ha emitido citaciones incluso a asistentes de estos eventos.

“Al hacer esto podría incurrir en un delito y ser citado o arrestado con cargos criminales, independientemente de su nivel de participación. Muchas veces los muchachos dicen: "Yo solamente estaba mirando" y eso no importa, tú estás allí. Por lo tanto, estás promoviendo eso”, advirtió el oficial.

Consecuencias para los infractores

Si alguien participa en estas actividades, la primera vez puede recibir un cargo menor de Clase 1, con una multa mínima de $1,000.

Si vuelve a ocurrir, la sanción puede ser más seria: un delito grave de clase H y una multa mínima que podría ser el doble del valor del vehículo involucrado.

y una multa mínima que podría ser el doble del valor del vehículo involucrado. Cualquier vehículo que se use en estas acrobacias callejeras puede ser incautado y retenido hasta que un juez decida devolverlo.