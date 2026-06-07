Dolor por muerte de joven latina que trabajaba en Manolo's Bakery

Angelina Chicas, una joven latina muy querida en la comunidad quien trabajaba en Manolo's Bakery, falleció tras resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en Charlotte, según informaron familiares y autoridades. El incidente ocurrió la noche del sábado 6 de junio en North Sharon Amity Road, en el este de la ciudad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), los equipos de emergencia respondieron poco antes de las 9:30 p.m. a un choque en el que varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos involucrados en el accidente.

Los paramédicos trasladaron a dos personas al hospital. Una presentaba lesiones que ponían en peligro su vida y otra sufrió heridas graves.

Posteriormente, la policía confirmó que el accidente se convirtió en una investigación por choque fatal.

Familia enfrenta una pérdida devastadora

La muerte de Angelina ha generado una profunda muestra de solidaridad entre familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Kim Kyle explicó que la joven falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

"Nuestra familia está destrozada al compartir que la hija adolescente de Raquel, Angelina, falleció el 6 de junio de 2026 tras verse involucrada en un accidente automovilístico", escribió.

Según sus familiares, Angelina era una hija amorosa, una hermana querida y una parte fundamental de su familia.

Ahora, su madre, Raquel, enfrenta gastos funerarios, costos de entierro y otras necesidades económicas inesperadas derivadas de esta tragedia.

Por ello, familiares crearon una campaña de recaudación de fondos para ayudarla durante este difícil proceso.

Manolo's Bakery lamenta la pérdida de una integrante de su equipo

La muerte de Angelina también impactó profundamente a los trabajadores de Manolo's Bakery, donde la joven formaba parte del equipo.

El empresario Manolo Betancur compartió un emotivo mensaje sobre el dolor que vive la panadería tras la pérdida.

"Esta mañana, mientras elaborábamos nuestros pasteles y nuestro pan, lloramos la trágica pérdida de Angelina, una joven integrante de nuestro equipo, quien falleció en un accidente automovilístico", expresó.

Betancur señaló que el personal de la panadería ha vivido días difíciles, pero aseguró que seguir adelante es la mejor manera de honrar la memoria de quienes han partido.

"Ahora más que nunca, no es momento de rendirse. La mejor manera de honrar a todos aquellos que hemos perdido es mantener la frente en alto y seguir trabajando por las personas que amamos, a pesar del dolor", añadió.

Cómo ayudar a la familia

Familiares y amigos invitan a la comunidad a colaborar con la campaña de GoFundMe creada para apoyar a Raquel y a su hijo mientras enfrentan esta pérdida.

Los fondos ayudarán a cubrir gastos funerarios, entierro, transporte y otras necesidades derivadas de la tragedia. Para ayudar, visite: www.gofundme.com/f/support-raquel-after-losing-angelina

Quienes no puedan realizar una donación también pueden apoyar compartiendo la campaña y manteniendo a la familia en sus pensamientos y oraciones.

La investigación del accidente continúa y las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias del choque.