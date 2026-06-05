Los colombianos residentes en Carolina del Norte y Carolina del Sur ya tienen información oficial sobre cómo participar en la segunda vuelta presidencial de Colombia, que definirá al próximo presidente para el período 2026-2030.

La jornada electoral en Colombia se realizará el 21 de junio, mientras que los ciudadanos registrados en el exterior contarán con varios días para ejercer su derecho al voto, dependiendo de su ubicación.

Dos candidatos disputarán la presidencia

La segunda vuelta enfrentará a Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Según los resultados oficiales de la primera vuelta, De La Espriella obtuvo el 43.73 % de los votos y Cepeda alcanzó el 40.91 %, por lo que ninguno logró la mayoría necesaria para ganar en primera ronda.

Más de 1.4 millones de colombianos podrán votar en el exterior

La Registraduría Nacional informó que 1,414,661 colombianos están habilitados para votar fuera del país.

De ellos, 777,343 son mujeres y 637,318 son hombres.

Las autoridades habilitaron 253 puestos de votación en distintos países para facilitar la participación de los ciudadanos residentes en el extranjero.

¿Dónde votar si vive en las Carolinas?

El Consulado General de Colombia en Atlanta confirmó que los colombianos de su jurisdicción podrán votar en dos modalidades.

Sede principal en Atlanta

Los ciudadanos podrán votar durante toda la semana electoral en:

Santa Fe Mall (antiguo Cinema)

3750 Venture Dr.

Duluth, Georgia 30096 Fechas: del 15 al 21 de junio de 2026 Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Puesto especial en Charlotte

Los colombianos que residen en Carolina del Norte podrán votar únicamente el domingo 21 de junio en: 9233 Nations Ford Rd.

Charlotte, NC 28273 Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Consulado indicó que esta dirección corresponde a una nueva ubicación establecida por razones logísticas.

Puesto especial en Greenville

Los residentes de Carolina del Sur también podrán votar el domingo 21 de junio en: 1140 N Pleasantburg Dr.

Greenville, SC 29607 Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Documento válido para votar

Las autoridades recuerdan que el único documento aceptado para sufragar es la cédula de ciudadanía colombiana original, ya sea:

Cédula amarilla con hologramas.

Cédula digital.

No se permitirá votar con:

Pasaporte.

Contraseña.

Libreta militar.

Fotocopias de documentos.

Verifique su lugar de votación

El Consulado recordó que para esta segunda vuelta se mantiene el mismo censo electoral utilizado en la primera vuelta.

Los ciudadanos pueden confirmar su puesto de votación en el portal oficial de la Registraduría antes de acudir a las urnas.

Además, las mesas cerrarán puntualmente a las 4:00 p.m. hora local y no se permitirá el ingreso de votantes después de esa hora.