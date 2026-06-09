Si está buscando empleo, quiere aprender nuevas habilidades tecnológicas o necesita orientación para iniciar o fortalecer su negocio, durante las próximas semanas habrá varias oportunidades gratuitas en Charlotte. Desde eventos de contratación y talleres de computación hasta seminarios para emprendedores y programas de capacitación con laptop incluida.

Evento de contratación de Viva Chicken Asiste a este evento de contratación donde Viva Chicken estará buscando nuevos talentos para unirse a su equipo. Los asistentes podrán conocer al personal de contratación, aprender sobre vacantes disponibles como meseros, cajeros y personal de cocina, y descubrir oportunidades para trabajar en un ambiente dinámico, divertido y con horarios flexibles, pago diario y excelentes beneficios. Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Regístrese en el siguiente enlace.

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de estos seminarios organizados por Prospera. En ellos aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio. Fecha : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio Hora : 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

: 3:30 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Regístrese en el siguiente enlace.

Taller: introducción de conceptos básicos de computación Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : viernes 12 de junio

: viernes 12 de junio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Inscripción a través del siguiente enlace.

Taller de introducción a Gmail Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo. Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción: en el siguiente enlace.

Aprende computación básica y recibe una laptop gratis Participa en un programa gratuito diseñado para ayudar a adultos a desarrollar habilidades digitales básicas en un ambiente amigable y completamente en español. Este curso está dirigido a personas con poca o ninguna experiencia en computadoras y ofrece herramientas prácticas para el uso de tecnología en la vida diaria, el trabajo y la comunicación. Fecha de inicio : lunes 15 de junio

: lunes 15 de junio Próximas clases los lunes 11, 29 de junio. 6,13,20 y 27 de julio, 3,10,17 y 24 de agosto.

Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard

: South Boulevard Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión informativa sobre carreras en educación La Coalición Latinoamericana realizará una sesión informativa virtual para quienes estén interesados en iniciar o avanzar su carrera en Educación Infantil. Los participantes podrán conocer opciones de certificaciones y licencias, así como programas de capacitación que comienzan en agosto. Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Zoom

: Zoom Inscripción: en el siguiente enlace.

Evento de contratación de CMS Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más. Fecha : miércoles 17 de mayo

: miércoles 17 de mayo Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección : 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277

: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Costo: gratis

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