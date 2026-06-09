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Si está buscando empleo, quiere aprender nuevas habilidades tecnológicas o necesita orientación para iniciar o fortalecer su negocio, durante las próximas semanas habrá varias oportunidades gratuitas en Charlotte. Desde eventos de contratación y talleres de computación hasta seminarios para emprendedores y programas de capacitación con laptop incluida.

Evento de contratación de Viva Chicken

Asiste a este evento de contratación donde Viva Chicken estará buscando nuevos talentos para unirse a su equipo. Los asistentes podrán conocer al personal de contratación, aprender sobre vacantes disponibles como meseros, cajeros y personal de cocina, y descubrir oportunidades para trabajar en un ambiente dinámico, divertido y con horarios flexibles, pago diario y excelentes beneficios.

  • Fecha: jueves 11 de junio
  • Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Sugar Creek Library
  • Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Seminario para recibir orientación sobre su negocio

Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de estos seminarios organizados por Prospera. En ellos aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio.

  • Fecha: jueves 11 de junio 
  • Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 
  • Lugar: En línea
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Taller: introducción de conceptos básicos de computación

Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.

  • Fecha: viernes 12 de junio
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Hickory Grove Library
  • Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
  • Inscripción a través del siguiente enlace.

Taller de introducción a Gmail

Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar  y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.

  • Fecha: sábado 13 de junio
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: University City Regional Library
  • Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
  • Inscripción: en el siguiente enlace.

Aprende computación básica y recibe una laptop gratis

Participa en un programa gratuito diseñado para ayudar a adultos a desarrollar habilidades digitales básicas en un ambiente amigable y completamente en español. Este curso está dirigido a personas con poca o ninguna experiencia en computadoras y ofrece herramientas prácticas para el uso de tecnología en la vida diaria, el trabajo y la comunicación.

  • Fecha de inicio: lunes 15 de junio
  • Próximas clases los lunes 11, 29 de junio. 6,13,20 y 27 de julio, 3,10,17 y 24 de agosto.
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: South Boulevard
  • Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
  • Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión informativa sobre carreras en educación 

La Coalición Latinoamericana realizará una sesión informativa virtual para quienes estén interesados en iniciar o avanzar su carrera en Educación Infantil. Los participantes podrán conocer opciones de certificaciones y licencias, así como programas de capacitación que comienzan en agosto.

  • Fecha: miércoles 17 de junio
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Zoom
  • Inscripción: en el siguiente enlace.

Evento de contratación de CMS

Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más.

  • Fecha: miércoles 17 de mayo
  • Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: South County Regional
  • Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
  • Costo: gratis

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Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.