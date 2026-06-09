Si está buscando empleo, quiere aprender nuevas habilidades tecnológicas o necesita orientación para iniciar o fortalecer su negocio, durante las próximas semanas habrá varias oportunidades gratuitas en Charlotte. Desde eventos de contratación y talleres de computación hasta seminarios para emprendedores y programas de capacitación con laptop incluida.
Evento de contratación de Viva Chicken
Asiste a este evento de contratación donde Viva Chicken estará buscando nuevos talentos para unirse a su equipo. Los asistentes podrán conocer al personal de contratación, aprender sobre vacantes disponibles como meseros, cajeros y personal de cocina, y descubrir oportunidades para trabajar en un ambiente dinámico, divertido y con horarios flexibles, pago diario y excelentes beneficios.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Regístrese en el siguiente enlace.
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de estos seminarios organizados por Prospera. En ellos aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio.
- Fecha: jueves 11 de junio
- Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Regístrese en el siguiente enlace.
Taller: introducción de conceptos básicos de computación
Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: viernes 12 de junio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Taller de introducción a Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Aprende computación básica y recibe una laptop gratis
Participa en un programa gratuito diseñado para ayudar a adultos a desarrollar habilidades digitales básicas en un ambiente amigable y completamente en español. Este curso está dirigido a personas con poca o ninguna experiencia en computadoras y ofrece herramientas prácticas para el uso de tecnología en la vida diaria, el trabajo y la comunicación.
- Fecha de inicio: lunes 15 de junio
- Próximas clases los lunes 11, 29 de junio. 6,13,20 y 27 de julio, 3,10,17 y 24 de agosto.
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión informativa sobre carreras en educación
La Coalición Latinoamericana realizará una sesión informativa virtual para quienes estén interesados en iniciar o avanzar su carrera en Educación Infantil. Los participantes podrán conocer opciones de certificaciones y licencias, así como programas de capacitación que comienzan en agosto.
- Fecha: miércoles 17 de junio
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Zoom
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más.
- Fecha: miércoles 17 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Costo: gratis