Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita contra la rabia el segundo sábado de cada mes. Reiteran la importancia de hacerlo durante esta temporada de primavera y verano.

¿Qué pasa si no vacuna a su mascota?

Según el Refugio de Animales de Charlotte Mecklenburg, con el crecimiento de la vida silvestre en Charlotte, cada vez son más las llamadas que se reportan por interacciones entre los animales domesticados y salvajes, ya sean murciélagos, mapaches y zorrillos, entre otros, por lo que la ley de la ciudad y la estatal exige vacunar a perros y gatos que tengan cuatro meses o más.

De hacerlo, recibirá una etiqueta de vacunación que, según sugieren, debería llevar la mascota en su collar en el caso de que esta escape o muerda a alguien.

“Esto puede ayudar a aliviar el miedo si su mascota se acerca a alguien. La multa por no mostrar una etiqueta contra la rabia es de $50 y se puede imponer una multa de $50 si su animal no tiene una vacuna contra la rabia válida”, advierte el refugio.

Además, si su mascota es mordida o atacada por un animal silvestre, la única forma de saber si tiene rabia es someterla a un procedimiento ambulatorio que puede causarle incomodidades a futuro. “No hay síntomas visibles y la única manera de saber si la mascota está infectada con el virus de la rabia es durmiendo a la mascota y hay que hacerle una prueba del tejido del cerebro”, explica el refugio.

Por eso reiteran la importancia de participar en sus eventos de vacunación gratuitos

Vacuna contra la rabia: ¿Qué necesita su mascota?

Que el perro o gato tenga cuatro meses o más.

o más. Llevar al perro con correa y a los gatos en transportadores .

y a los . Identificación de que vive en una de las ciudades de Mecklenburg: Charlotte, Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville.

Las próximas vacunaciones gratuitas contra la rabia son los sábados:

13 de junio

11 de julio

8 de agosto

12 de septiembre

14 de noviembre

12 de diciembre

Las fechas de la clínica están sujetas a cambio, en el caso de que se presente algún inconveniente. Los eventos son en las instalaciones del Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg, ubicadas en 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217.

No necesita cita para recibir estos beneficios. El horario es de 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Para más información, visite el siguiente enlace.