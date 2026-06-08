Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) recuerdan a los padres que deben completar el registro del autobús escolar para asegurar que sus hijos cuenten con este servicio desde el primer día de clases.

Las clases del nuevo ciclo escolar comenzarán el martes 25 de agosto de 2026 y CMS estima recibir a 140,000 estudiantes. “Ante la proximidad del primer día de clases, los funcionarios del distrito recuerdan a los padres, cuidadores y tutores que registren a sus estudiantes para el transporte escolar a través de la campaña Intent to Ride lo antes posible”, señala CMS en un comunicado.

¿Hasta cuándo se puede registrar a los niños para el autobús escolar?

Para garantizar que los estudiantes tengan una parada asignada desde el primer día, el registro debe completarse antes de las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio.

“Los futuros alumnos matriculados no podrán solicitar el servicio de transporte hasta que finalice el presente curso escolar. A partir del 12 de junio, podrán visitar la página web de transporte para inscribirse en el servicio para el curso escolar 2026-27”, indica CMS.

Si no registra a sus hijos antes de esas fechas, aún podrá hacerlo, pero no se garantiza que tengan servicio de autobús desde el primer día. A continuación, se detalla el calendario con las fechas estimadas para la asignación de paradas según la fecha de registro

Registrar antes del 11 de agosto (nuevos estudiantes) para recibir el servicio desde el primer día de clases.

(nuevos estudiantes) para recibir el servicio desde el primer día de clases. Entre el 12 y el 22 de agosto para recibir el servicio de tarde de transporte desde el 26 de agosto.

para recibir el servicio de tarde de transporte desde el 26 de agosto. Se registra a sus hijos entre el 23 y 26 de agosto, recibirán el servicio de tarde de transporte desde el 28 de ahosto.

recibirán el servicio de tarde de transporte desde el 28 de ahosto. Entre el 27 y 29 de agosto para recibir el servicio de tarde de transporte desde el 1.° de septiembre.

Es crucial que los padres cumplan con estos plazos para evitar inconvenientes y asegurar un inicio de clases sin problemas para sus hijos.

¿Dónde hacer el registro para el autobús escolar?

Las autoridades explican que, para que los estudiantes sean considerados como registrados, deben estar ingresados en el siguiente enlace.