Ya inició la temporada de mayor actividad en lagos, ríos y playas de Carolina del Norte y muchas familias comienzan a organizar escapadas de fines de semana, vacaciones u otros planes en estos espacios. Ante esto, la Comisión de Recursos de Vida Silvestre del estado (NCWRC, por sus siglas en inglés) recuerda a la comunidad que la seguridad es clave para disfrutar de un verano sin incidentes.

Solo en el 2025, se reportaron en Carolina del Norte:

138 incidentes en embarcaciones recreativas (como botes).

recreativas (como botes). 25 accidentes fueron fatales , causando 26 muertes

, causando 26 muertes En tres de cada cuatro casos, las personas no llevaban chalecos salvavidas.

salvavidas. En cuatro de estos accidentes estuvo involucrado el consumo de alcohol.

Este año, hasta ahora, ya se han investigado 26 incidentes en el agua, cinco de ellos fatales, y el alcohol jugó un papel en tres de ellos. Estas cifras muestran que, aunque la diversión en los lagos es importante, la seguridad siempre debe ser la prioridad.

Consejos de seguridad en el agua

Ante esto, el oficial de la División de Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, Claudio Jiménez, ofrece las siguientes recomendaciones:

No sobreestime sus habilidades en el agua. El oficial recuerda que muchas personas sufren accidentes por confiarse demasiado en su capacidad para nadar, sin considerar los riesgos reales de los lagos, como zonas profundas u obstáculos ocultos. Estar al día con los documentos de su bote. Es importante que las embarcaciones cuenten con su registro y todos los documentos requeridos vigentes para cumplir con la normativa. Contar con chalecos salvavidas para todos los ocupantes. “Esos chalecos salvavidas tienen que encajarles a todas las personas. Yo no puedo ponerle a un niño pequeño un salvavidas de un adulto, porque eso es contraproducente, no va a funcionar. Y es un problema de seguridad”, dijo el oficial. Disponer de un extintor funcional en la embarcación.

¿Se puede beber alcohol a bordo de un bote?

Según el oficial Jiménez, la persona que conduce o maneja la embarcación no puede consumir alcohol bajo ninguna circunstancia y debe permanecer sobria. “Tenemos unidades que patrullan en el lago y si lo revisan y descubren que quien está manejando el bote está bebiendo alcohol, va a tener problemas legales. Es lo mismo que si usted está manejando un vehículo y está bebiendo. Es ilegal”, explicó.

Añadió: “El resto pueden beber, pero solamente se puede beber cerveza o vinos, nada de licor fuerte; es ilegal tener licor fuerte en un bote”.

Junto con esto, hizo un llamado a las personas en botes a evitar el consumo de alcohol para reducir el riesgo de accidentes y ahogamientos.

Emergencia en el agua: ¿Qué hacer si alguien se ahoga?

En caso de un posible ahogamiento, las autoridades recomiendan actuar con extrema precaución y priorizar siempre la seguridad personal.

“Si alguien se ahoga, lo principal y mejor que hacer es sacar del agua. Si no pueden nadar y no saben cómo sacar a la gente del agua, en especial si están sumergidos, no se meta al agua, porque eso lo que va a hacer es aumentar la cantidad de víctimas”, informó Juan Pablo Soto, jefe de batallón en el Departamento de Bomberos de Charlotte, a La Noticia.

Pero si logra rescatar a la persona, la recomendación del bombero es llamar al servicio de emergencias y luego iniciar la reanimación cardiopulmonar.

Si la persona que se ahoga logra salir del agua, pero piensa que por un momento tragó mucha agua. El experto recomienda llamar a emergencias. La razón: “Hay que tomar sus signos vitales, para asegurarnos de que no haya agua en sus pulmones y confirmemos que está bien”, indicó.