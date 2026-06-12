A medida que las temperaturas se intensifican, el Departamento de Salud del condado de Mecklenburg advierte a la comunidad que tome precauciones adicionales. Adicionalmente, ante el calor extremo, el condado habilitó desde este 12 de junio más de 6 estaciones de enfriamiento estratégicamente ubicadas en toda la ciudad.

Estos espacios brindan un lugar seguro para resguardarse del calor y prevenir problemas de salud asociados con las temperaturas extremas.

¿Dónde están ubicadas las estaciones de enfriamiento?

En los siguientes parques y centros recreativos:

Lugar : Centro Recreativo Regional Eastway

: Centro Recreativo Regional Eastway Dirección : 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213.

: 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213. Horario: Lunes a jueves de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. | Viernes de 5:30 a.m. a 8:30 p.m. | Sábado de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. | Domingo de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

Lugar : Centro Recreativo Ivory/Baker

: Centro Recreativo Ivory/Baker Dirección : 1920 Stroud Park Court, Charlotte, NC 28206.

: 1920 Stroud Park Court, Charlotte, NC 28206. Horario: Lunes a jueves de 10:00 a.m. a 8:30 p.m. | Viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingo de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar : Centro Recreativo David B. Waymer

: Centro Recreativo David B. Waymer Dirección : 14008 Holbrooks Road, Huntersville, NC 28078.

: 14008 Holbrooks Road, Huntersville, NC 28078. Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingo de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar : Centro Recreativo Regional del Norte

: Centro Recreativo Regional del Norte Dirección : 18121 Old Statesville Road, Cornelius, NC 28031.

: 18121 Old Statesville Road, Cornelius, NC 28031. Horario: Lunes a jueves de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. | Viernes de 5:30 a.m. a 8:30 p.m. | Sábado de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. | Domingo de 1:00 p.m. a 6:30 p.m.

Lugar : Revolution Park Sports Academy

: Revolution Park Sports Academy Dirección : 1225 Remount Road, Charlotte, NC 28208.

: 1225 Remount Road, Charlotte, NC 28208. Horario: Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. | Viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. | Sábado de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. | Domingo cerrado.

Lugar : Centro para Personas Mayores Tyvola

: Centro para Personas Mayores Tyvola Dirección : 2225 Tyvola Road, Charlotte, NC 28210.

: 2225 Tyvola Road, Charlotte, NC 28210. Horario: Lunes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. | Martes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. | Sábado y domingo cerrado.

Centros, bibliotecas y parques

Otro espacio disponible para quienes necesiten protegerse de las altas temperaturas es el Centro de Servicios Diurnos de Roof Above, ubicado en el 945 N College St, Charlotte, NC 28206.

Este centro ofrece un lugar seguro y climatizado para que las personas sin hogar puedan refugiarse del calor extremo durante el día. El centro está abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados, domingos y días festivos de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

El condado recuerda a la comunidad que, a pesar del inicio de la época de vacaciones, todas las bibliotecas de Charlotte-Mecklenburg están abiertas al público, por lo general de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a jueves, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. los viernes y sábados.

Además, recuerda que los parques de agua o “chorritos” (spraygrounds) ya están abiertos al público de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Para saber cuál es el más cercano a su vivienda, lea el siguiente artículo.

Consejos de seguridad

El Departamento de Salud Pública también aconseja a los residentes extremar las precauciones, ya que las afecciones relacionadas con el calor pueden empeorar cuando la temperatura del cuerpo se eleva. Sus consejos son:

Limitar la actividad física al aire libre.

Beba mucha agua y limite el consumo de alcohol.

Manténgase fresco en zonas sombreadas al aire libre o con ventiladores o aire acondicionado en el interior.

Al salir, use ropa ligera, de colores claros y holgada.

Reitera que los grupos de alto riesgo incluyen: