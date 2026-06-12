Marjorie enfrenta una situación difícil. Debe ser fuerte para cuidar de su bebé recién nacida y de su niño de dos años, con una enfermedad grave. Todo esto debe hacerlo sola, pues su esposo fue deportado. Ahora esta mujer teme correr la misma suerte, lo cual podría poner en peligro la vida de su pequeño.

Seis meses han transcurrido desde que Rony Campos fue detenido por agentes migratorios cuando se dirigía a su trabajo en Charlotte. Hoy la situación de su familia es aún más complicada: su hijo padece de una condición médica grave y depende de un tratamiento diario para sobrevivir.

Cinco meses de lucha migratotia

En marzo de este año, Marjorie compartió su historia con La Noticia y contó cómo su esposo fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 29 de diciembre de 2025 cuando, como de costumbre, iba a su trabajo.

“Él llevaba consigo una carta del doctor, donde especifica con nombre y apellido del niño, el mío y el de él, que si los padres son detenidos y deportados, el niño va a sufrir una consecuencia bien grave porque depende de un medicamento para vivir día a día. Me dijo que mostró la carta y pidió que le dejaran despedirse y le dijeron que si quería llorar, pues iba a llorar en la cárcel. Ese mismo día se lo llevaron a Georgia. Yo me metí por la página en la madrugada y vi que decía que lo tenían en el Stewart Detention Center”, relató Marjorie.

Desde entonces, la familia intentó frenar la deportación a través de distintos recursos migratorios. Sin embargo, las autoridades negaron su solicitud de Acción Diferida presentada por razones humanitarias, así como una petición de remoción de deportación.

“Les imploró que le dieran una oportunidad”

Marjorie cuenta que también intentaron solicitar asilo, pero este fue negado por un nuevo juez que asumió el caso.

“Antes de su última corte, pensábamos y parecía que la jueza le iba a dar la salida, pero le cambiaron el juez y luego de que se presentó con este nuevo juez, me llamó para decirme que la petición fue negada. Me dijo que les imploró que le dieran una oportunidad, les explicó que el niño está grave, mostró 74 páginas de evidencia, fotos, el récord médico, todo”, dijo a La Noticia.

Sobre este proceso, añadió: “El juez y el fiscal le dijeron que definitivamente le iban a deportar. Lo trasladaron ese lunes (11 de mayo) a Texas, luego a Misisipi, a Luisiana y luego a El Salvador”.

El final de esta batalla legal terminó con la deportación de Rony a El Salvador el 15 de mayo, de donde son oriundos. Cinco meses estuvo detenido en la cárcel migratoria Stewart Detention Center.

Marjorie explicó anteriormente que su esposo no tiene antecedentes criminales, pero fue deportado en 2018 tras ingresar al país.

“La depresión que tengo es mucha”

Ahora Marjorie, con una audiencia preliminar ante la corte de inmigración programada para el 24 de septiembre de este año, teme que su caso tenga el mismo desenlace que el de su esposo y también sea deportada. Anteriormente, presentó una solicitud de Acción Diferida por razones humanitarias y fue negada.

“Ellos (Inmigración) ya tienen todos mis documentos, incluyendo la explicación del porqué me quedé en el país para atender a los cuidados de mi hijo por una mala cirugía. Les envié pruebas, cartas médicas y todo… No sé si el objetivo de esta cita es agarrarme y meterme en un centro de detención. La depresión que tengo es mucha, porque no sabemos qué nos va a pasar en el futuro”, comentó.

Su preocupación va más allá de su situación migratoria: asegura que una posible separación pondría en riesgo la atención que recibe Aiden, su hijo mayor.

“Nunca he estado presente ante un juez. Es algo que a mí me aterroriza, jamás pensé estar en una situación así”, añadió.

Niño podría perder tratamiento si su madre es deportada

Aiden nació con una hernia diafragmática congénita; las complicaciones durante la intervención médica por esto fueron serias y, durante el proceso, los médicos tuvieron que extirparle el 95 % de sus intestinos, lo que le dejó con el síndrome de intestino corto. El bebé tiene dos válvulas, una en el corazón y otra en el estómago, que requieren un cuidado y monitoreo constantes.

Actualmente, solo ella conoce el procedimiento para sus cuidados diarios, que consisten en:

Limpiar y cuidar su línea central (en el corazón)

(en el corazón) Administración diaria de medicamentos.

de medicamentos. Conectarlo durante 14 horas al día a una máquina que le suministra los nutrientes que necesita para sobrevivir.

al día a una máquina que le suministra los nutrientes que necesita para sobrevivir. Terapia física, ocupacional, de alimentación y de habla.

física, ocupacional, de alimentación y de habla. Llevarlo a alrededor de 15 citas médicas al mes.

Marjorie sostiene que gran parte de la atención médica que recibe el menor es posible gracias a la cobertura médica que tiene Aiden como ciudadano estadounidense. Tiene la esperanza de que en el futuro sea apto para un trasplante de intestino. Mientras tanto, asegura que en El Salvador no tendría acceso a los mismos medicamentos. Además, teme que un viaje de esa magnitud y la interrupción de sus cuidados médicos puedan comprometer la salud y posibilidades de supervivencia de su bebé.

Familia pide apoyo de la comunidad

Tras la deportación de Rony, la familia continúa buscando ayuda. Marjorie indicó que contactó al Consulado de El Salvador para explorar posibles alternativas y que también han enviado cartas solicitando apoyo a distintas autoridades estatales, sin recibir respuesta hasta el momento.

Marjorie hace un llamado a la comunidad para obtener apoyo económico. Explicó que no ha podido trabajar porque debe dedicarse por completo al cuidado de Aiden y atender a su bebé de dos meses. Su esposo era el principal sostén económico del hogar; ahora enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos y, además, busca desesperadamente obtener ayuda legal. Para apoyarla, visita el siguiente enlace.