Presentan cargos contra expresidente de Cuba por muerte de americanos

El Departamento de Justicia presentó el 20 de mayo una acusación penal contra el exmandatario de Cuba Raúl Castro. Así lo anunció el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. La investigación se relaciona con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, un hecho que provocó una fuerte crisis entre Washington y La Habana.

Los fiscales federales en Miami, Florida, presentan los cargos relacionados con asesinato y destrucción de una aeronave.

Raúl Castro tenía 64 años cuando ocurrió el incidente y ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba. Actualmente tiene 94 años.

¿Qué ocurrió en Cuba en 1996?

El caso gira alrededor de la organización Brothers to the Rescue, integrada por exiliados cubanos en Miami.

El grupo realizaba vuelos sobre zonas cercanas a Cuba y lanzaba mensajes dirigidos a la población cubana.

Las autoridades cubanas advirtieron repetidamente que protegerían su espacio aéreo.

El 24 de febrero de 1996, aviones de combate MiG-29 derribaron dos aeronaves civiles cerca de La Habana. Las cuatro personas a bordo murieron.

Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses y una era residente legal permanente.

¿Raúl Castro podría enfrentar arresto?

No existen señales de que Castro vaya a quedar bajo custodia estadounidense próximamente. Aunque dejó oficialmente el liderazgo del Partido Comunista en 2021, algunos analistas consideran que todavía conserva influencia política dentro de Cuba.

Expertos creen que una acusación podría convertirse en una herramienta diplomática y política.

El caso aumenta la tensión entre Washington y La Habana

La posible acusación surge mientras la administración Trump aumenta la presión sobre el gobierno cubano.

El tema también reabre uno de los episodios más sensibles en la relación entre ambos países.

Esta nota se realizó con información de la Associated Press.